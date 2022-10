Réalisé par Séverine Mathieu (cinéaste habituée au docu-fiction ainsi qu’à l’animation d’ateliers d’écriture en milieu psychiatrique), Habités est le fruit de quatre années de rencontres, de conversations (tant avec des patients qu’avec des médecins) et d’écriture collective distillées dans un film mêlant témoignages, souvenirs et reconstitutions…

Séverine Mathieu suit et s’entretient avec quatre habitants de la région de Marseille : Roger, Nicolas, Khadidja et Wilfreed, tous perçus comme « fous » par la société. Chacun parvient néanmoins à parler de sa vie, de sa condition qui semble parfois l’enfermer dans un autre monde… et s’adonne à sa manière à la recherche de son idéal.

Offrant à ses protagonistes une oreille aussi attentive que bienveillante, Habités compte parmi ses principales qualités le fait de réussir à créer une atmosphère intime au sein de laquelle lesdits protagonistes arrivent à s’exprimer sans peine. Le choc dans l’esprit du spectateur vient donc en premier lieu de la force se dégageant de ces trois hommes et de cette femme semblant lutter en permanence contre une part d’eux-mêmes afin de tenir un discours cohérent et décrire de façon intelligible leur situation et leur rapport au monde. La réalisatrice laisse ainsi chacun se dévoiler, relater ses souvenirs, parfois même affabuler, laissant alors au spectateur le choix de croire ou non ce qu’il entend…

Ces efforts de tous les instants contribuent en grande partie au charme poétique du métrage et de ses quatre « héros », l’énergie employée par ces personnes paraissant venir d’« ailleurs » à seule fin de se rapprocher de leurs semblables (les spectateurs, en l’occurrence) et d’être comprises d’eux s’apparentant à une splendide preuve d’amour à destination des autres et à un témoignage poignant de leur volonté de se libérer de leurs entraves et d’atteindre, d’une façon ou d’une autre, une forme de transcendance…

La recherche de cet idéal se trouve en effet au coeur d’Habités, jusque dans son titre soulignant à lui seul la fascination de Séverine Mathieu pour ces gens différents, capables d’une lucidité prodigieuse et « habités » par quelque chose qui les dépasse comme d’autre paraissent ou pensent être habités par Dieu… Telle est la question que pose, en toute pudeur, le film : cette vision altérée du monde, bien que constituant un frein à l’interaction humaine, ne recèlerait-elle pas une plus grande part de vérité que ne l’imaginent ceux que la société qualifie de « normaux » ? Arrive alors un moment où la perception du spectateur bascule et où la folie semble s’effacer, comme si son existence ne relevait (du moins en partie) que de l’illusion et que la vérité se trouvait derrière celle-ci, sous la surface, comme un idéal indicible, à portée de la main et cependant inaccessible…

Empathique, intime et spirituel, Habités est une oeuvre fascinante mettant en lumière non pas une aliénation mais la force nécessaire pour en triompher et la magie que peut distiller dans l’existence humaine une certaine forme de folie.

