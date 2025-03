Marya Zarif/ André Kadie – « Dounia, le grand pays blanc »

Dans le moyen-métrage Dounia, le grand pays blanc, suite de Dounia et la princesse d’Alep (2023) le duo Marya Zarif/ André Kadie renvoie la « petite fille aux éclats d’étoiles dans les cheveux » (vedette également d’une série éponyme) dans une nouvelle aventure.

Installée au Québec après avoir fui Alep avec ses grands-parents, Dounia apprend désormais, avec l’aide de ses nouveaux amis, à connaître son pays d’adoption, découvrant sa langue, sa culture, la rudesse de ses hivers… mais également les traditions amérindiennes grâce auxquelles elle tentera d’invoquer les esprits afin qu’ils l’aident à retrouver son père, demeuré en Syrie.

Mis en image selon un style simple mais très doux faisant la part belle aux tons pastels et aux contours nets, le film brille avant tout par la qualité de son animation mais se démarque également par la candeur de son scénario. Ce dernier parvient en effet à aborder, dans le cadre d’une histoire rendue touchante par le charme de ses protagonistes, des thématiques aussi diverses que l’intégration dans une nouvelle société, le pouvoir de l’amitié, l’acceptation de la différence, l’espoir ou encore – dans un registre tenant davantage du conte de fées – le rapport à la magie et aux esprits, tout en rendant un hommage appuyé au Québec (son pays de création).

Les plus jeunes auront ainsi tout le loisir de découvrir à travers les yeux de Dounia certains des aspects les plus typiques (voire archétypaux) du Québec, tels que son accent et ses expressions, sa neige ou son sirop d’érable, mais aussi les bases de la culture et des légendes propres aux tribus autochtones qu’il abrite encore aujourd’hui.

Rappelons qu’André Kadie passionné par les petites filles indépendantes lancées dans la conquête de leur destin a également réalisé entretemps le beau Hola Frida (sorti en février) inspiré de l’enfance de Frida Khalo. Présenté en 2024 au festival d’Annecy, simple et poétique, Dounia, le grand pays blanc confirme cette inspiration, propose un divertissement candide, plein de douceur et de magie, adapté à tous les publics.

