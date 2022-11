Nouveauté du studio Folimage, Opération Père Noël forme, avec Au pays de l’aurore boréale qui le précède, un programme de 43 minutes idéal pour toute la famille à l’approche des fêtes de fin d’année.

Au pays de l’aurore boréale narre le parcours de Colin qui, après la mort de ses parents, doit vivre dans le Grand Nord avec Karl, son grand-père. Un jour, Colin l’accompagne (quelque peu malgré lui) à la chasse au narval et doit alors apprendre à surmonter ses peurs…

Récit initiatique traitant entre autres la question du deuil, Au pays de l’aurore boréale constitue une entrée en matière onirique et virtuose avant que ne commence Opération Père Noël, dans lequel la magie prend peu à peu le pas sur le réel, garantissant aux spectateurs de tous âges fantaisie et happy end…

Pour Noël, William, enfant gâté pouvant tout obtenir grâce à la fortune de ses parents (mais avec lesquels il déplore de ne pas passer plus de temps), décide de demander à son père un cadeau un peu spécial : le Père Noël en personne. Commence alors une incroyable aventure au cours de laquelle William, aidé de sa nouvelle amie Alice, devra sauver Noël et apprendre ce qui compte vraiment dans la vie…

Animés dans un style visuel 2D intemporel inspiré par l’illustration jeunesse (Opération Père Noël doit notamment sa conception graphique à l’auteur-illustrateur Samuel Ribeyron), les deux films proposent un récit initiatique fort, chacun ayant pour protagoniste un enfant solitaire (le premier ayant perdu ses parents et le second se sentant négligé par les siens) forcé de s’ouvrir au monde qui l’entoure… Opération Père Noël offre à cet égard une histoire amusante et sensible : il est ainsi extrêmement aisé de se reconnaître en William, dont la colère et les caprices cachent – mal – une grande innocence… et donc d’autant plus touchant de le voir comprendre ses erreurs et s’évertuer à les réparer au nom de l’amitié et de l’altruisme…

Double-conte de Noël comme on aimerait en voir plus souvent, Opération Père Noël et Au pays de l’aurore boréale sont la promesse d’un grand moment de poésie et de douceur pour tous publics.

