Les Films du Whippet – « Entre ciel et terre »

Dernière nouveauté des Films du Whippet, le programme Entre Ciel et Terre comporte 7 courts-métrages visibles dès l’âge de 3 ans.

Les spectateurs pourront y découvrir Premier envol, consacré à trois oisillons découvrant le ciel et le monde ; La Chouette qui voulait dormir, dans lequel une chouette tente de trouver le sommeil malgré le bruit que font les autres habitants de la forêt ; Soupe d’étoiles, où un enfant imagine l’univers entier dans son potage ; Jour de pluie, décrivant la vie des animaux de la forêt durant une journée pluvieuse ; Le Petit monde de Tatarang, centré sur les rencontres d’un petit chien flânant en pleine nature ; Sauveurs d’étoile, dont les protagonistes sont une souris et un ours remettant à leur place des étoiles tombées du ciel… et enfin Des Ailes pour un ami, récit de la rencontre d’une souris et d’une chauve-souris que l’amitié fera s’élever mutuellement.

Venus d’Allemagne, de Russie et de Corée du sud, réalisés entre 2018 et 2026 et animés selon des techniques comprenant images de synthèse, marionnettes, feutrine animée et dessin animé, ces courts-métrages muets – à l’exception de Des Ailes pour un ami, parlant et présenté ici en VF – forment un ensemble varié mais cohérent, assurant un ensemble ludique à la fois drôle et émouvant qui permettra aux spectateurs de tous âges de profiter du charme des personnages ainsi que du caractère fluide et touchant de ces histoires centrées sur l’amour, l’amitié et l’ouverture au monde.

Charmant et imaginatif, Entre Ciel et Terre est un nouveau programme des plus réussis, à même de séduire tous les publics dès le plus jeune âge.

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