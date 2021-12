Noël et sa mère

Non, oui, sans doute, mais sûrement, c’est triste. Voilà qu’Arthur Dreyfus a posé sa caméra devant un scène de théâtre, plongée dans un noir profond, que l’étalonnage ne fait qu’encrer plus noir, et voilà qu’y parlent une mère et son fils. Y discutent, y débattent ; confrontent leurs souvenirs, leurs absences ; brassent le vide, leurs espérances.

Mais on y voit surtout l’histoire d’une harmonie impossible. Le vide existentiel d’une mère, l’inconsistance d’un père. Un enfant, esseulé dans sa sensibilité, son intelligence, unique surtout dans sa solitude, le désarroi de sa lucidité. Sa mère, née de l’ancien temps, aveugle en tout, engoncée dans l’espoir qu’elle n’a jamais fait souffrir, qu’elle a toujours tout fait pour le mieux — qui donc irait la détromper ? Son fils en face, à ses côtés, qui lui parle, lui dit des vérités, hurle parfois. Pure perte, elle ne l’écoute pas plus qu’il ne l’écoute. Alors leurs dissonances se répètent mais sans s’épuiser jamais, sortes de jouissances mortifères, de surdités impérieuses. Deux absences qui se guettent et s’ignorent tout en se disant : « Je t’aime. »

Que dire, donc, de Noël et sa mère ? C’est un documentaire parfaitement mené, monté, filmé, qu’il renverra sans doute plus d’une spectatrice ou d’un spectateur à des abîmes intimes ; qu’on peut surtout les plaindre tous les deux, d’avoir autant souffert, de souffrir toujours autant. Personne à blâmer, au fond, impossible d’en tirer la moindre morale — et c’est le talent du réalisateur, qui a su effacer ses méthodes, taire ses artifices, pour s’en tenir à l’essentiel : des mots, des regards, des silences. En résulte un beau film, qui ne cherche ni à dire, ni à juger. Un film à voir, donc.

