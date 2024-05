Multi-récompensé dans des festivals du monde entier, Le Silence de Sibel arrive dans les salles françaises.

Irak, 2014. Sibel, 14 ans, voit ses parents mourir de la main d’hommes de Daech qui la torturent et la violent durant des mois. Échangée contre une rançon, l’adolescente est recueillie par Hana, une française d’origine kurde décidée à lui offrir une vie « normale » et à l’élever comme sa propre fille. Mais Sibel, en proie au traumatisme, refuse obstinément de parler…

Oeuvre du cinéaste et chef-opérateur Aly Yeganeh, qui signe pour l’occasion une mise en image hyper-esthétisante oscillant entre naturalisme et onirisme, Le Silence de Sibel se distingue en premier lieu par son atmosphère unique, distillant un sentiment d’angoisse aussi indicible que croissant… et réussit, en dépit de quelques maladresses, à traiter de façon plus que pertinente le sujet, tragique entre tous, du viol employé comme arme de guerre et de ses conséquences sur ses victimes.

Cette réussite tient non seulement à la direction artistique du film, évoquée plus haut, mais aussi à son choix d’un angle dramaturgique fort – l’histoire se déroule pour l’essentiel dans le centre de la France avec un nombre de personnages et de décors réduit, rappelant la structure et l’atmosphère d’une pièce de théâtre – et surtout à l’alchimie évidente entre ses deux actrices (la splendide Laëtitia Eïdo et la très prometteuse Mélissa Boros) ces dernières parvenant à rendre crédible, par leur jeu autant que par leurs interactions, le rapport d’incommunicabilité entre leurs personnages, condamnés à ne pas se comprendre, l’une mettant tout en oeuvre pour se comporter en mère vis-à-vis de l’autre, que le poids du traumatisme empêche de recevoir l’amour de la première…

Portrait sensible (et à la force tragique inouïe) d’une vie brisée, Le Silence de Sibel réussit, par le prisme d’un récit intimiste, à retranscrire l’horreur d’un des fléaux les plus dévastateurs de l’Histoire de l’humanité.

