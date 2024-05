Dans le cinéma hexagonal, rares sont les étoiles filantes. Des légendes aux destins tragiques qui ont su, en quelques années et autant de films, marquer durablement le septième art avant de s’éteindre prématurément. Marilyn Monroe, James Dean, River Phoenix, Natalie Wood, autant de noms qui, chacun à leur manière, ont assimilé dans l’inconscient collectif ce statut à Hollywood, son usine à rêves mais aussi parfois à cauchemars. En France, excepté Patrick Dewaere (qui ne jouissait pas de la même aura glamour), seule Françoise Dorléac serait susceptible d’appartenir à ce panthéon. En seize longs-métrages tournés sous la direction d’auteurs majeurs tels que François Truffaut, Roman Polanski, Jacques Demy ou Ken Russell, la sœur aînée de Catherine Deneuve a laissé un souvenir indélébile dans la mémoire des cinéphiles. Morte dans un accident de voiture à seulement vingt-cinq ans, son parcours était destiné à générer une fascination auprès d’exégètes subjugués par sa fougue et son tempérament. C’est le cas d’Aurélien Ferenczi, ancien rédacteur en chef de Télérama et intervenant au Cercle sur Canal +, qui livre un ouvrage touchant et intime à plus d’un titre. Déjà auteur d’essais sur Quentin Tarantino, Lars Von Trier, Fritz Lang ou Tim Burton, il signe ce Framboise – Quelques hypothèses sur Françoise Dorléac chez Actes Sud et ravive l’insolence mais aussi les angoisses d’une comédienne plus moderne que jamais.

Le livre prend la forme d’une enquête, un récit morcelé couvrant les grands moments de la carrière de l’actrice, où Ferenczi alterne narration à la troisième et à la première personne, lorsqu’il exprime ses propres considérations ou relate l’état de ses recherches. La quête d’un mystérieux amant brésilien rencontré sur le tournage de L’Homme de Rio (qu’il nomme arbitrairement Gilberto) ou son aveu de ne pas nourrir un culte personnel aux Demoiselles de Rochefort ou à La Peau douce, côtoient les ressentis fantasmés de la star. Une ambition de poser des mots sur des réflexions imaginaires qui s’avère judicieuse, Dorléac ayant commencé dans le doublage (elle était la voix française de la Heidi de Comencini). S’il se permet d’extrapoler certains versants de sa personnalité (les hypothèses du titre), c’est qu’au-delà des anecdotes souvent amusantes (le prénom du réalisateur Just Jaeckin aurait inspiré Francis Veber pour son Dîner de cons), l’auteur confesse être en quelque sorte intimement lié à celle que François Truffaut surnommait Framboise. Dans cette véritable déclaration d’amour, il témoigne ainsi avoir lui-même perdu sa jeune sœur. Un destin commun qui apporte à l’essai une dimension profondément mélancolique et personnelle.

Françoise était passionnée, fougueuse, ardente. Son existence était rythmée par la danse (activité libératrice qui fit sa légende à l’écran autant que dans les clubs parisiens) et les hommes qu’elle consommait. Des romances la plupart du temps éphémères, simples remèdes illusoires à son profond mal-être. C’est cette pulsion de vie, cette existence frénétique qui guide Framboise – Quelques hypothèses sur Françoise Dorléac, par une écriture sèche, des phrases courtes, sans fioritures. Se dessine en filigrane un funeste compte à rebours, comme si, dès le début de sa carrière, le temps lui était compté. « Live fast, die young » pour reprendre une maxime correspondant si bien à James Dean, avec qui la comédienne partage la même fin. La même fascination morbide de la presse également pour les détails de son accident. Une curiosité malsaine que le livre aborde frontalement tout en gardant une distance et une pudeur bienvenues. La célébrité, la beauté, la jeunesse et la mort se retrouvent liés dans un amas de tôle froissée, autant de thématiques qui ne sont pas sans évoquer le culte Crash de J.G. Ballard adapté par Cronenberg. Les hypothèses émises par l’auteur trouvent leur acmé dans un très joli chapitre final où celui-ci imagine quel aurait pu être l’avenir de Dorléac, entre collaboration avec Maurice Pialat et retrouvailles avec Truffaut. Ironiquement, celle qui brûlait la chandelle par les deux bouts et rêvait d’ailleurs, star à Hollywood dans des superproductions, a désormais des rues et une école maternelle à son nom en France, où sa gloire ne s’est jamais estompée.