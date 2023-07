Tourné en 1985 et sorti en 1988, Scarecrows de William Wesley est désormais disponible en Blu-Ray chez Le Chat Qui Fume.

Après avoir dévalisé une banque et pris la fuite à bord d’un avion détourné, prenant en otage le pilote et sa fille, un groupe de mercenaires atterrit malencontreusement dans une ferme abandonnée où vivent des épouvantails maléfiques.

Bien qu’il ne révolutionne pas vraiment le genre dans lequel il s’inscrit, Scarecrows peut se vanter d’être une belle réussite, et ce grâce à son esthétique soignée, lugubre à souhait, et sa volonté assumée de n’être rien d’autre qu’une honnête série B, sans réel sous-texte mais d’une grande efficacité. Le film parvient ainsi, grâce à la qualité de ses visuels, sa lumière, son sens de la suggestion et une certaine économie d’effets, à créer et à maintenir une tension extrême, gérant avec virtuosité le glissement de son intrigue vers le surnaturel.

Scarecrows choisit ainsi de s’ouvrir sur une chasse à l’homme – les mercenaires se lançant à la poursuite d’un des leurs les ayant trahis – autour de la ferme où ont atterri les protagonistes, dans une atmosphère rappelant Rambo – auquel l’un des personnages fait d’ailleurs explicitement référence – et dont la durée relativement longue contribue à faire monter le taux d’adrénaline du spectateur, ce dernier se demandant quand les créatures maléfiques – dont la présence n’est pas encore avérée – vont frapper…

L’arrivée desdites créatures, dissimulées parmi des épouvantails inanimés – donc inoffensifs – mais dont l’aspect terrifiant sème à la perfection le doute, chez les personnages comme chez le spectateur – au point qu’il semble parfois que le film aurait pu fonctionner sans l’intervention des épouvantails possédés – provoque alors le chavirement – lequel semble parfaitement logique tant l’atmosphère du film tendait à nous y préparer – des protagonistes dans la démence, doublée d’une vénalité totale – les mercenaires ne sachant pas s’ils préfèrent mourir en tentant de rassembler leur butin éparpillé autour de la ferme ou bien s’enfuir sans lui – la suite du long-métrage offrant le spectacle aussi tragique que cathartique de leur destruction…

Palpitant, abouti et même poétique, Scarecrows est une pépite oubliée à se procurer d’urgence pour tous les amateurs… et la promesse d’une belle nuit en enfer !

Disponible en Blu-Ray chez Le Chat Qui Fume

