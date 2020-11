Dans la steppe de Mongolie, le corps nu d’une femme gît au milieu de nulle part. On ne sait pas bien si c’est le milieu de nulle part ou le centre du monde d’ailleurs, tant le paysage domine visuellement, comme une toile de fond écrasante, soumettant les quelques acteurs à des rôles de silhouettes lointaines et anonymes. Une patrouille de flics passe par là. La nouvelle recrue est désignée pour surveiller le cadavre pendant la nuit. Des loups rôdent et le froid envahit la plaine plongée dans l’obscurité et le silence. Heureusement pour ce jeune policier, une bergère équipée d’un fusil et d’un chameau, vient lui apporter chaleur et sécurité.

Si les premières minutes ont l’air de semer les graines d’un thriller policier, assez vite, le film, comme un sol aride et capricieux, en décide autrement. On ne saura pas qui était cette femme, ni ce que son corps faisait nu et inerte dans la steppe. Plutôt que de fonder une intrigue, ce cadavre sans histoire semble n’être présent dans ce décor que pour y figurer la mort et le mystère.

Avec Öndög, Wang Quanan prouve, non que cela soit forcément nécessaire, que la simplicité peut être profondément énigmatique. Son film, aussi minimaliste que complexe, tient ce double caractère par sa façon de capter la vérité d’un lieu, de balayer différentes histoires, d’effleurer au passage leurs trajectoires variées, comme s’il était guidé par un vent propre à cet endroit. Ces mouvements incertains procurent un sentiment de chaos tranquille. Dans cet espace dépeuplé, la vie, l’amour et la mort se côtoient avec un charme étrange, sous des lois particulières. La femme des steppes, le flic et l’œuf est une poésie dépaysante livrée avec tendresse et détachement.

Suppléments

Masterclass avec Wang Quanan de presque deux heures, animée par Pascal Mérigeau

Entretien avec Aymerick Pilarski, directeur de la photographie

DVD édité par Diaphana, disponible également en VOD

