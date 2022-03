Rares sont les réalisateurs à mettre d’accord les amateurs d’horreur indé et les fans de super-héros, à avoir collaboré avec les frères Coen tout en étant propulsé à la tête d’un blockbuster Disney ou Marvel : Sam Raimi est l’un de ceux à avoir réussi cet exploit. Du tournage semi-amateur de Evil Dead premier du nom, au carton historique et précurseur de sa trilogie Spider-Man, l’homme connut pourtant des succès divers et variés. Après avoir signé L’Armée des ténèbres en 1993, troisième volet des aventures d’Ash Williams, il est approché par Sony pour mettre en scène un script du Britannique Simon Moore, réalisateur en 91 de Faute de preuves, un thriller avec Liam Neeson. Intitulé Mort ou vif, le film se pose en pur western respectueux de la tradition et des codes du genre. On y découvre la petite ville de Redemption, dirigée par le tyran John Herod (Gene Hackman), où se tient chaque année un tournoi de duels à mort à l’issue duquel la somme de 123.000 dollars est promise au meilleur tireur. Jusque-là, le despote a toujours empoché la récompense lui-même. Mais lorsque Ellen (Sharon Stone), une mystérieuse inconnue, déclare vouloir participer à la compétition, les événements prennent une tournure inattendue… Le but pour le studio est alors de tirer profit de l’engouement suscité par Danse avec les loups, puis Impitoyable, et ce dernier mise pas moins de 32 millions de dollars sur le projet. Plus gros budget confié au cinéaste alors (il a mis un pied dans la superproduction avec Darkman, mais à une moindre échelle), il voit le scénario être retouché à de nombreuses reprises. C’est d’abord John Sayles – à la plume sur Piranhas ou Hurlements – qui s’en charge, avant que Joss Whedon n’interviennent en qualité de script doctor pour remodeler le final. Malgré toutes les forces en présence, le film est un échec commercial (il ne rapporte que 47 millions à travers le monde) et critique, reléguant le réalisateur à des longs-métrages plus modestes et marquant l’arrêt brutal du néo-western des 90’s. Pourtant, The Quick and the Dead (de son titre original) a été réhabilité au fil des années dans le cœur des cinéphiles. Ses partis pris formels, qui en avaient décontenancé plus d’un lors de sa sortie, sont aujourd’hui reconnus comme partie intégrante de la Raimi’s touch. L’Atelier d’Image a décidé de rendre ses lettres de noblesse à cet objet filmique hors normes et sort une édition Blu-Ray 4K, remplie de bonus revenant sur sa genèse et sa réception pour le moins houleuse.

Bien que l’auteur de Evil Dead ait eu tout loisir d’imposer sa patte graphique, Mort ou vif est avant tout un film de producteur…ou plutôt de productrice. Suite au succès de Basic Instinct, Sharon Stone devient une superstar, et Sony lui confie dès 1993 les manettes d’un film dont elle sera également la tête d’affiche. Elle jette son dévolu sur le scénario de Moore et contacte Sam Raimi après avoir été bluffée par L’Armée des ténèbres. Le cinéaste est le premier surpris de cette proposition mais, séduit par l’idée de poser sa caméra au far west, accepte finalement. Durant la phase de production du long-métrage, l’actrice enchaîne les déconvenues critiques. Sliver et L’Expert, thriller d’action dans lequel elle côtoie Sylvester Stallone, multiplient les Razzie Awards. Avant que sa hype ne chute définitivement – l’histoire prouvera que la comédienne est finalement passée à côté de la carrière qui lui était promise -, elle décide de s’entourer d’un casting inattendu qu’elle a elle-même sélectionné, parfois en tenant tête à la major. Alors que les décideurs ont des vues sur sur Matt Damon pour incarner le Kid, elle insiste pour que ce soit le tout jeune Leonardo DiCaprio qui soit engagé. S’opposant à la volonté du studio, elle va jusqu’à payer de sa poche la moitié du salaire de l’acteur. Déjà remarqué pour Blessures secrètes et Gilbert Grape (pour lequel il est nommé à l’Oscar du meilleur second rôle), DiCaprio étrenne ici son statut de séducteur à la belle gueule, comme en témoigne ce passage très drôle où il se fraye un chemin parmi des adoratrices en pâmoison. Pour camper le révérend Cort, Stone choisit Russel Crowe, qu’elle a découvert dans Romper Stomper. Elle parvient à imposer cet Australien inconnu, dont ce sera le premier film hollywoodien, deux ans avant qu’il se révèle aux yeux du grand public dans L.A. Confidential. Dans le rôle d’Ellen, héroïne mutique en quête de vengeance, la vedette se glisse dans les habits de grandes figures incarnées avant elle par Clint Eastwood ou Charles Bronson. Consciente de son sex-appeal et de l’image fantasmatique qui lui colle à la peau, elle jongle entre hypersexualisation (ses poses lascives…en santiags) et attitude badass. Mieux encore, cette « Femme sans nom », qui quitte la ville sitôt sa quête accomplie, se joue des mâles, désamorce les nombreux sous-entendus grivois et assume ses désirs, à l’instar de cette séquence d’ébats avec Cort, censurée du montage américain. C’est d’ailleurs ce dernier qui l’appelle pour la première fois par son prénom, humanisant enfin la figure mystérieuse de la cowgirl solitaire. La flingueuse taiseuse et charismatique, telle qu’elle apparaît lors de l’introduction, laisse sa place à une femme qui tente de se reconstruire. De même, une scène de séduction entre la protagoniste et Herod prend une tournure tout à fait inattendue, qui rompt avec l’image de femme fatale et sensuelle qu’entretient alors l’interprète de Catherine Tramell.