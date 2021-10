La carrière de Joe Dante est marquée par différentes phases. Il se fait remarquer dès 1968 avec un premier (très) long-métrage, The Movie Orgy, compilation hétéroclite de près de sept heures, de publicités, de clips et de bandes-annonces des décennies 50 et 60. Son amour de la série B, de la culture de drive-in et télévisuelle, y est déjà central et donne un nouveau sens aux images en prenant la forme d’un puzzle délirant. Le profil du jeune homme tape dans l’œil d’un certain Roger Corman qui lui propose de monter les trailers de ses prochains projets. Après quelques années de labeur, le producteur finance sa première fiction, Hollywood Boulevard, cosigné avec son complice Allan Arkush (auteur de Deathsport alias Les Gladiateurs de l’an 3000). Pour sa première collaboration avec la famille New World Pictures (qui compte alors dans ses rangs David Cronenberg, Larry Cohen, Monte Hellman ou Paul Bartel), il démontre une nouvelle fois sa passion du cinéma en général et de la série B en particulier. Piranhas, très bon plagiat bisseux et en eau douce des Dents de la mer, le met définitivement sur le devant de la scène. Il commence à intéresser de plus grands studios, Embassy Pictures en tête. En réalisant Hurlements pour le compte de la compagnie derrière le carton du Lauréat, entre autres, il va entamer une deuxième phase, qui va le mener à rejoindre la galaxie Amblin de Steven Spielberg. Il tourne pour le compte du wonder boy, ses films les plus cultes (Gremlins 1 et 2, L’Aventure intérieure), ainsi que des épisodes pour la série Histoires fantastiques. Mais revenons à 1981 : The Howling (de son titre original) est l’adaptation d’un roman de Gary Brandner par Terence H. Winkles et John Sayles (scénariste de Piranhas et futur metteur en scène du formidable Lone Star). On y suit la jeune journaliste Karen White (Dee Wallace, maman d’Elliott dans E.T.), traumatisée suite à son agression par un tueur en série, qui décide de se rendre au cœur d’une thérapie de groupe en forme de communauté isolée dans les bois… Pour les quarante ans du long-métrage, Studiocanal a fait les choses en grand en proposant une nouvelle édition en UHD et une ressortie dans les salles en copie restaurée dès le 15 décembre, avec Splendor Films.

Les 80’s connurent une déferlante de films de loups-garous : Teen Wolf avec Michael J. Fox, qui mêle la comédie adolescente au mythe, ou les excellents La Compagnie des loups de Neil Jordan et Wolfen de Michael Wadleigh. C’est avec Le Loup-garou de Londres, que Hurlements entretient les rapports les plus étroits. Premièrement, John Landis et Joe Dante appartiennent à la même génération de cinéastes biberonnés à la télévision et à la série B (ils ont tous deux réalisé un segment du film à sketches La Quatrième dimension), mais surtout, les deux projets, sortis la même année, ont eu une gestation commune. Initialement engagé sur The Howling, le responsable des effets spéciaux Rick Baker abandonna finalement le projet pour rejoindre la préproduction du film de son ami Landis. Pour prendre sa relève, il conseilla à Dante d’engager l’un de ses disciples, Rob Bottin. Le jeune homme, qui avait déjà travaillé sur Piranhas, deviendra un collaborateur fidèle du cinéaste (L’Aventure intérieure, Explorers) ainsi qu’une sommité en signant les trucages de The Thing ou RoboCop. Ici également coproducteur, il multiplie les tours de force techniques. Entre effets gores pratiques et animation en stop motion héritée de Ray Harryhausen, le long-métrage rend hommage à diverses techniques de l’histoire du cinéma. Le metteur en scène conclut même son intrigue par une discussion ironique sur le pouvoir des VFX et la banalité de ces derniers, devenus quelque chose de commun dans le regard du spectateur. Bottin œuvre à faire de ses créatures des icônes du genre. Massives, impressionnantes, dotée d’un design reconnaissable, elles évoquent plus un démon sorti d’un conte qu’un simple loup (le réalisateur confie détester les lycanthropes trop « animaux », comprendre qui se déplacent à quatre pattes). C’est d’ailleurs ce qui oppose le traitement de Baker à celui de son élève : là où le mentor traite la transformation sous un angle quasi anatomique et réaliste, ce dernier fait le choix de la vision purement cauchemardesque, presque enfantine. Si la métamorphose en plan-séquence de fin de métrage semble moins douloureuse que celle de An American Werewolf in London, elle demeure tout aussi spectaculaire et marquante. D’autant plus impactante visuellement, que le récit se pare d’un discours thématique : la malédiction perçue comme un double retour du refoulé.