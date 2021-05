Alors que la décennie 90 touche à sa fin, les films d’horreur sont dominés par des ersatz de Scream (Souviens-toi… l’été dernier, Urban Legend, Destination finale), qui imposent un second degré roublard et une vision méta flirtant avec l’autoparodie. En opposition à cette désinvolture, le cinéma de genre espagnol est sur le point de connaître un essor considérable avec la sortie du désenchanté La Secte sans nom de Jaume Balagueró (1999). Si Alejandro Amenábar avait ouvert la voie dès 1996 grâce à son très bon Tesis, c’est désormais toute une génération de réalisateurs qui va émerger aux yeux du grand public et ce, durant plus de dix ans : Balagueró donc, mais également son comparse Paco Plaza (Rec), Juan Antonio Bayona (L’Orphelinat)… Majoritairement produits par la firme Filmax (également derrière des projets internationaux comme The Machinist avec Christian Bale), via sa filiale Fantastic Factory (présidée par Brian Yuzna), ces longs-métrages engendrent une véritable nouvelle vague du fantastique ibérique, à mille lieues de son homologue américain. Mêlant scènes chocs et poésie, offrant des relectures des grands mythes cinématographiques, la mouvance va rapidement faire des émules (dont Mamà, produit par Guillermo Del Toro, est l’un des derniers bons représentants), donnant naissance à des productions bas de gamme, répétant ad nauseam les recettes du succès sans comprendre ce qui en faisait toute la puissance symbolique. En mai 2007 sort néanmoins dans l’Hexagone – et dans l’indifférence générale – l’un des plus sombres fers de lance de ce courant : Abandonnée de Nacho Cerdà. Cinéaste issu du court-métrage, il se fait remarquer avec un triptyque puissant nommé Trilogie de la Mort, sur lequel nous reviendrons plus en détails. Malheureusement disparu des radars depuis, il s’est tourné vers le documentaire en rendant notamment hommage à son idole, Lucio Fulci (The Beyond and Back). La réédition en combo Blu-Ray / DVD de The Abandoned chez ESC Editions est donc l’occasion de remettre en lumière ce thriller angoissant qui suit le destin de Marie (Anastasia Hille), productrice de cinéma américaine, qui retourne dans sa Russie natale suite à la découverte du cadavre de sa mère qu’elle n’a jamais connue, retrouvé peu avant dans des circonstances étranges…

« Les morts gouvernent les vivants. » Auguste Comte

Dans son interview présente en bonus (Nacho Cerdà à l’épreuve de la mort), le réalisateur parle du cinéma comme d’un moyen personnel d’exorciser ses propres démons tout en les transmettant à autrui. Dès son court-métrage The Awakening, empli de personnages immobiles et mutiques, il se dégage une angoisse du temps stoppé, de l’arrêt sur image. Dans Abandonnée, c’est la maison natale dans laquelle l’héroïne est amenée à retourner, qui semble figée en 1966, comme si les années n’avaient eu aucune prise sur cette dernière. La bâtisse devient un personnage à part entière, vivante, bruissant de mille souvenirs. Les réminiscences justement, sont au cœur du récit écrit par Karim Hussain (futur réalisateur d’un segment de The Theatre Bizarre) et retravaillé par Richard Stanley, tant concernant Marie, mystérieusement conviée à se replonger dans ses racines dont elle ne sait rien, que dans les décors de cette Russie post-URSS (en réalité la campagne près de Sofia en Bulgarie). L’Histoire et ses tourments sont au centre de l’architecture, des monuments, vestiges de l’époque soviétique encore bien vivace. La typographie rouge en cyrillique du générique suit la même logique : comme l’enfance de la protagoniste, le passé du pays n’a de cesse de hanter le présent. Anastasia Hille (actrice issue du théâtre) est bouleversante dans le rôle de cette femme terrifiée par le temps qui passe, par la crainte de voir sa fille grandir, par l’idée de retrouver des souvenirs qu’elle a voulu fuir, tout comme sa mère avant elle avait voulu s’éloigner de sa patrie. Si Filmax souhaitait une comédienne plus identifiable (Nastassja Kinski et Holly Hunter étaient en lice), Cerdà a réussi à imposer une quasi-inconnue, renforçant ainsi l’identification du spectateur. Dès sa glaçante introduction (en russe non sous-titrée), le cinéaste nous plonge dans un flash back traumatique et sclérosant, il présente le vécu des parents de Marie comme une puissance indélébile et efficiente, ayant contaminé les lieux, cherchant in fine à attirer la femme afin de la détruire. Dans Genesis, le metteur en scène filmait en super 8 un accident de voiture obsédant, image résiduelle d’une vie stoppée net. Ici, l’horreur est révélée au travers de la lueur d’une lampe torche faisant office de projecteur de cinéma. L’art devient comme une force clairvoyante dévoilant le passé afin de mieux nous aider à nous détacher, et à avancer inlassablement, sans se retourner.