Kinji Fukasaku – « La Légende des 8 samouraïs »

Grand succès au box-office japonais en 1983 et élevé depuis au rang de film culte, La Légende des 8 samouraïs est disponible en blu-ray pour la première fois en France.

Quelque part dans le Japon médiéval, la noble famille Satomi est massacrée par un clan rival pratiquant la magie noire. Seule rescapée, la princesse Shizu prend la fuite et fait la rencontre du guerrier Dosetsu, qui lui révèle qu’une ancienne prophétie promet la victoire de Shizu sur ses ennemis lorsque celle-ci aura réuni huit samouraïs, tous porteurs d’une perle magique permettant de les identifier.

Librement adapté du roman Nansō Satomi Hakkenden de Kyokutei Bakin et réalisé par le prolifique Kinji Fukasaku – metteur en scène de plus d’une cinquantaine de films entre 1961 et 2003, parmi lesquels Combat sans code d’honneur ou Battle Royale – La Légende des huit samouraïs, s’il est à classer parmi les oeuvres les plus commerciales du cinéaste, s’avère néanmoins des plus intéressants et profondément jubilatoire.

Séduisant en premier lieu par l’ambition de ses décors, costumes et effets spéciaux – dont on notera que ces derniers ont, pour la plupart, étonnamment bien vieilli – La Légende des huit samouraïs, assumant d’offrir un grand divertissement d’epic fantasy, revisite ainsi un argument simple – un groupe de guerriers devra être constitué afin de défaire un ennemi commun – rappelant directement celui des Sept Samouraïs afin d’emmener ses protagonistes (et bien sûr son spectateur) dans une quête au cours de laquelle devront être affrontés des monstres, des sorciers revenus d’entre les morts puis une armée entière, afin de terrasser les forces du Mal.

Si l’ensemble est souvent kitsch, force est de constater que la richesse visuelle du film, la maîtrise technique de Kinji Fukasaku et les efforts de ses comédiens – à commencer par la sublime Mari Natsuki, interprétant avec une délectation évidente la principale antagoniste du récit – parviennent à assurer la bonne tenue du long-métrage, que vient par ailleurs sublimer une bande originale datée mais savoureuse mêlant cordes et synthétiseurs, additionnée de deux « power ballads » délicieusement mièvres chantées par l’américain John O’Banion pour un résultat traduisant à lui seul la saveur inimitable de son époque.

Généreux et inventif, La Légende des 8 samouraïs est l’occasion de vivre et revivre l’émotion d’un spectateur des années 80 devant la fine fleur du cinéma de divertissement de cette période.

Disponible en blu-ray chez Le Chat Qui Fume

BONUS :

• La légende de Fukasaku par Fabien Mauro (38mn)

• Livret de Paul Gaussem

• Film annonce

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).