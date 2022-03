Dramaturge et scénariste hyper productif, Franco Brusati n’a réalisé que huit longs-métrages, entre 1955 et 1989. Auteur de nombreux scripts pour Alberto Lattuada (Anna), Roberto Rossellini (La Machine à tuer les méchants), Mario Monicelli (Les Infidèles), Franco Zeffirelli (Roméo et Juliette) et Vittorio De Sica (Le Jardin des Finzi-Contini), il signe son premier passage derrière la caméra à l’occasion de la comédie dramatique Il Padrone Sono Me. En 1974, alors que l’Italie est en pleine période de troubles (terrorisme, contestation étudiante, corruption des élites…), le chômage et la misère poussent certains habitants à quitter leurs familles pour rejoindre les états frontaliers. Ces vagues de migrations inspirent au réalisateur l’histoire de son cinquième film, Pain et chocolat. En compagnie de Jaja Fiastri, célèbre parolière de comédies musicales à succès, avec qui il écrira Oublier Venise cinq ans plus tard, il donne vie à Giovanni “Nino” Garofoli, Italien déraciné qui a abandonné femme et enfant afin de trouver du travail en Suisse. Poursuivi par la malchance et perdu au sein d’une culture qu’il ne comprend pas, il découvre le triste quotidien de ses compatriotes exilés. Alors que Brusati songeait à Ugo Tognazzi pour tenir le rôle principal, c’est finalement Nino Manfredi qui se retrouve en tête d’affiche. L’apport du comédien à son personnage est tel, qu’il se voit crédité en tant que coscénariste à la demande du metteur en scène. Récompensé de l’Ours d’Argent du meilleur réalisateur à la Berlinale de 74, Pane e Cioccolata s’impose comme une comédie grinçante qui resta malheureusement longtemps invisible en France, faute de support physique. ESC Édition corrige cette lacune en éditant un combo Blu-Ray / DVD du long-métrage, remasterisé en HD pour l’occasion.

Fantasmée tel un véritable jardin d’Eden, un Eldorado par tous les immigrés, la Suisse dévoile un visage moins reluisant à mesure que les mésaventures s’enchaînent. Dans les premiers instants, le pays est introduit via des images idylliques, presque oniriques : un jeune couple traverse un lac à bord d’une barque, des femmes font du cheval, un orchestre joue du violon dans un parc… Lorsque le protagoniste pénètre enfin le cadre, c’est de dos et en partie masqué, dans l’ombre. Il n’est visiblement pas à sa place, un intrus au milieu de ce conte de fées. La couleur de ses cheveux (tout le monde est blond autour de lui), la barrière de la langue et l’écart de moyens (il mange un simple carré de chocolat dans un bout de pain alors que les badauds participent à de somptueux pique-niques) finissent de l’exclure du paysage. Malgré sa bonne volonté et son ambition, il ne fait pas – et ne fera jamais – partie de leur caste. Sous leurs atours sages et bien élevés, les locaux se révèlent égoïstes et méprisants, en témoigne cette scène où un enfant refuse de jouer au football avec le héros et préfère s’amuser seul. Ce dernier prend d’abord la situation avec humour et détachement (« [les Suisses] ne sont pas froids, ils sont civilisés, nuance ! »), avant d’ouvrir les yeux sur l’hypocrisie ambiante. Les apparences doivent à tout prix être sauvées, la réputation de havre de paix nécessite être conservée, rien ne peut dépasser, déborder. Cette logique est poussée jusqu’au macabre lorsque Nino découvre, à deux pas de familles en train de se prélasser, le cadavre d’une jeune fille, abandonné par son meurtrier, un prêtre sadique. Les institutions sont gangrenées et tout le monde semble avoir des secrets à cacher. L’occasion de saccager cette façade est alors trop belle et donne l’une des séquences les plus jouissives du long-métrage, lorsque les accidents se multiplient dans le restaurant dans lequel Garofoli travaille et qu’il salit littéralement ce monde trop parfait. Pire encore, pour un Italien comme lui, le mode de vie local est d’un ennui mortel. Interdiction de fumer, silence et calme poussent ce dernier à constater qu’il a l’impression de vivre « dans un cimetière ». Chimère financière pour les voisins transalpins, la Suisse est dépeinte comme un mirage où les travailleurs viennent se perdre, être exploités avant de finalement retourner chez eux, souvent détruits par leurs emplois. Le train du retour devient un aveu d’échec pour quiconque a failli à sa mission.