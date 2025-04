Sortis en 1985, 1989 et 1992, les polars hongkongais Une Flic de choc, Une Flic de choc 2 et Police Story 3 sont désormais disponibles en Blu-Ray chez le Chat Qui Fume.

Une flic de choc

Las du laxisme de la justice face aux grands criminels, un avocat (Jason, joué par Yuen Biao) décide de faire justice lui-même mais ne tarde pas à éveiller les soupçons de la police et plus particulièrement de l’inspecteur Cindy Si (interprétée par Cynthia Rothrock).

Réalisé par le prolifique Corey Yuen – formé, comme Jackie Chan, à l’Académie d’étude du théâtre chinois et réalisateur de plus d’une vingtaine de longs-métrages parmi lesquels Le Tigre rouge avec Jean-Claude Van Damme, Le Sens du devoir 2 avec Michelle Yeoh ou encore La Légende de Fong Sai-yuk 1 et 2 avec Jet Li – Une flic de choc, s’il est à noter qu’il comporte plusieurs idées d’écriture assez ambitieuses par leur noirceur et leur réalisme (notamment en ce qui concerne la psychologie et surtout le statut légal d’un justicier dans une société civilisée) se distingue avant tout par sa mise en scène. Corey Yuen fait en effet preuve d’un sens inné du rythme et du cadre afin d’immortaliser les combats superbement chorégraphiés auxquels se livrent les américaines Cynthia Rothrock – quintuple championne du monde d’arts martiaux ayant mené l’essentiel de sa carrière d’actrice à Hong Kong dans les années 80 – et Karen Sheperd (championne du monde de karaté présente le temps d’une scène mémorable) et bien sûr Yuen Biao, pour un résultat efficace mais surtout sans aucune concession, notamment en terme de violence graphique.

Loin du « simple divertissement » auquel on pouvait s’attendre, Une Flic de choc s’impose en effet, par son nihilisme absolu – il n’y a qu’à voir la fin alternative proposée en bonus pour s’en convaincre – comme l’une des oeuvres les plus radicales du cinéma d’action hongkongais, déstabilisant sans cesse le spectateur habitué au genre et déjouant jusqu’au bout (c’est-à-dire jusque dans son dénouement) ses attentes. Tragique dès ses premières minutes – avec le massacre d’un témoin et de toute sa famille – le film poursuit sur cette lancée sans jamais en dévier, tout en laissant toujours espérer la victoire de la justice, mais en vain. Ici point de tabou, point d’innocence protégée, ni même de pitié pour les personnages auxquels on s’est s’attaché : dans Une Flic de choc, tout n’est que corruption, pourriture et désespoir camouflés par des prouesses chorégraphiques. Un exemple unique dans le genre tant le long-métrage, à la différence de L’Enfer des armes de Tsui Hark ou The Killer de John Woo, joue à maintenir le public dans l’illusion d’un possible happy end là où ces deux films annonçaient franchement la couleur dès leur ouverture.

Une perle noire atypique et géniale, où la crasse a envahi l’eau de rose… et certainement l’un des meilleurs polars du cinéma hongkongais.

Une flic de choc 2

Agente du FBI, Cindy (Cynthia Rothrock) est envoyée à Hong Kong afin d’infiltrer un groupe de presse soupçonné de servir de couverture à de faux monnayeurs.

Hormis la présence de Cynthia Rothrock à son affiche et de Corey Yuen à sa production, Une flic de choc 2, réalisé par Mang Hoi – également acteur et cascadeur et dont Cynthia Rothrock était alors la compagne – n’a en réalité aucun rapport avec Une Flic de choc mais demeure intéressant, en premier lieu pour ses scènes d’action, ces dernières bénéficiant d’une mise en boite irréprochable et de chorégraphies très inventives. Outre le fait qu’il ne s’agit pas de la suite annoncée par le titre, la différence entre les deux productions se ressent surtout en terme d’écriture, Une Flic de choc 2 s’avérant nettement plus burlesque (parfois à la limite du cartoon) conférant à cette comédie d’action une certaine gaminerie qu’Une Flic de choc évitait volontairement.

Plus léger mais très efficace – et toujours impressionnant dans ses scènes de combat – Une Flic de choc 2 s’avère donc un peu anodin et surtout trop enjoué comparé à son prédécesseur – dont il constitue presque un reboot version « et si tout s’était bien passé ? » – mais demeure un divertissement agréable et honnête.

Police Story 3



Dans ce troisième opus de la saga Police Story, l’inspecteur hongkongais Chan Ka-Kui (Jackie Chan) doit collaborer avec l’inspecteur Kin-Wah Yang (Michelle Yeoh) de la police chinoise, afin d’infiltrer un important réseau de trafic de drogue.

Sorti en 1992 et porté par un Jackie Chan au sommet de son succès (mais non réalisé par lui, à la différence des deux premiers volets) Police Story 3 se démarque avant tout par ses ambitions : film de divertissement populaire et familial, le long-métrage, ouvertement inspiré par les blockbusters hollywoodiens et la franchise James Bond, s’avère à la fois palpitant grâce à son rythme mais aussi hilarant par ses gags, ses dialogues et bien sûr le désopilant « duo de flics » dysfonctionnel que forment Jackie Chan et Michelle Yeoh.

Expertement mis en scène par Stanley Tong – qui réalisera par la suite Jackie Chan dans le Bronx – Police Story 3 est donc un objet léché offrant à voir un florilège de courses-poursuites, d’explosions, de cascades et de fusillades plus spectaculaires les unes que les autres (et ce tout particulièrement lors d’une scène centrée sur un gilet pare-balles aux fonctions inattendues).

Aussi à l’aise dans l’action que dans la comédie et s’inscrivant dans une période essentielle de la carrière de Jackie Chan, Police Story 3 s’impose comme un grand moment de cinéma populaire hongkongais.

Disponible en Blu-Ray chez Le Chat Qui Fume

BONUS pour Une Flic de choc :

• Présentation d’Arnaud Lanuque (15 mn)

• Interview archive Yuen Biao (17 mn)

• Film annonce

BONUS pour Une Flic de choc 2 :

• Présentation d’Arnaud Lanuque (12 mn)

• De New York à Hong Kong, interview de l’acteur Vincent Lyn (24 mn)

• Podcast du Raging Fire Club consacré à la carrière de Meng Hoi (1h22)

• Film annonce

BONUS pour Police Story 3 :

• Entretien de Stanley Tong par Frédéric Ambroisine (35mn)

• Interview du réalisateur Stanley Tong (17mn)

• Interview de l’actrice Michelle Yeoh

• Au service des Supercops avec l’assistant réalisateur, Johnny Lee (17mn)

• Discussion spéciale Jackie Chan par le Raging Fire Club (1h28)

• Le tournage du film (52mn)

• Films annonces

