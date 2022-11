Sommité de la cinéphilie française, Christophe Gans est désigné à vingt-deux ans rédacteur en chef de Starfix, après avoir fait ses études à l’IDHEC. Mensuel créé par les fondateurs de la société d’édition Scherzo Vidéo, son comité de rédaction comprend notamment Nicolas Boukhrief, Doug Headline et François Cognard. Ensemble, ils défendent des auteurs tels que David Cronenberg, John Carpenter, Dario Argento ou John Woo, alors malmenés ou ignorés par la critique institutionnelle. Gans anime également une rubrique consacrée au septième art au sein de l’émission Rapido d’Antoine de Caunes avant de créer en 1997 la revue HK Magazine, focalisée sur le cinéma asiatique. HK devient également éditeur de VHS puis de DVD, contribuant à faire découvrir tout un pan de cette culture en France. Héritier nouvelle génération de Jean-Pierre Dionnet, il va peu à peu tenter de se faire une place en tant que réalisateur. Vers la fin des années 80, il rejoint l’équipe de Samuel Hadida et commence à travailler sur plusieurs scénarios. Il réalise en 1993, aux côtés de Brian Yuzna et Shu Kaneko, un segment du film d’horreur à sketchs Necronomicon, inspiré de l’œuvre d’H.P. Lovecraft. Deux ans plus tard, il signe son premier long-métrage, Crying Freeman, adapté d’un manga, qui lui permet de faire ses armes tout en rendant hommage aux productions hongkongaise qui l’ont bercé. Joli succès, ce coup d’essai marque sa rencontre avec Mark Dacascos, son alter ego, qu’il aime à dépeindre comme « son Bruce Lee », idole de sa jeunesse. Renforcé par ces débuts réussis, il se lance dans un projet ambitieux visant à raviver le film d’aventures des années 60 : la mise en scène d’une préquelle de Vingt Mille Lieues sous les mers de Jules Verne, centrée sur les jeunes années du Capitaine Nemo. En 1999, après deux ans de préproduction au cours desquelles il a notamment collaboré aux côtés de Marc Caro, Roger Avary et l’auteur de bandes-dessinées Mathieu Lauffray, des différends avec les financiers britanniques le poussent à abandonner. Il s’intéresse alors à un script intitulé Lupus Dei (croisement entre lupus, loup en latin et l’Opus Dei) d’un certain Stéphane Cabel, essentiellement identifiable pour avoir œuvré sur la série Le Monde secret du Père Noël et participé à l’écriture d’Un pur moment de rock’n roll. Le jeune scénariste fasciné par l’histoire de la bête du Gévaudan, a imaginé un hybride croisant le film de monstre, de cape et d’épée, le thriller politique et, de son propre aveu, le hip-hop : « J’aimais bien cette musique à l’époque. Je me suis dit que j’allais faire comme tous ces mecs qui samplent, mettre tout ça ensemble et voir ce que ça donne. » (1). Initialement proposé à un Laurent Boutonnat encore affecté par l’échec de Giorgino, qui tarde à donner sa réponse, Le Pacte des loups, de son titre final, est confié à Christophe Gans. Ce dernier retravaille le scénario afin d’y apposer davantage sa vision et s’entoure des producteurs Samuel Hadida et Richard Grandpierre pour concrétiser ses désirs.

En 1766, une bête mystérieuse sévit dans les montagnes du Gévaudan et fait de nombreuses victimes, sans que quiconque puisse l’identifier ou la tuer. Les gens ont peur. C’est un monstre surgi de l’enfer ou une punition de Dieu. L’affaire prend rapidement une dimension nationale et porte atteinte à l’autorité du Roi. Le chevalier Grégoire De Fronsac (Samuel Le Bihan), naturaliste de surcroît, est alors envoyé dans la région du Gévaudan pour dresser le portrait de la bête. Bel esprit, frivole et rationnel, il est accompagné de l’étrange et taciturne Mani (Mark Dacascos), un indien de la tribu des Mohawks. Ces derniers s’installent chez le Marquis Thomas d’Apcher (Jérémie Renier). Au cours d’une soirée donnée en son honneur, Fronsac fait la connaissance de Marianne De Morangias (Emilie Dequenne) ainsi que de son frère Jean-François (Vincent Cassel), héritiers de la plus influente famille du pays. Fronsac se heurte bientôt à l’animosité des personnages influents de la région.