Si la Hammer demeure pour le grand public le jalon essentiel de l’horreur britannique, définissant le genre et ses codes pour plusieurs décennies, il serait injuste d’exclure une autre compagnie, plus inattendue, de cette équation. Ealing Studios, un nom synonyme de comédies noires, subtiles et typiquement british telles que Tueurs de dames, Whisky à gogo !… Pourtant, avant de se lancer dans l’humour avec le brio qu’on lui connaît en finançant Hue and Cry en 1947, la firme présidée par Michael Balcon était surtout spécialisée dans les drames réalistes (Went the Day Well ?) ou les documentaires, centrés sur le conflit armé qui faisait alors rage et promouvant l’effort de guerre. En 1945, alors que le Royaume-Uni n’a engendré que peu de longs-métrages d’épouvante (The Ghoul avec Boris Karloff sorti en 33, fait presque figure d’anomalie) et que la censure locale demeure frileuse, le producteur décide de s’entourer des talents maison, et de se lancer dans le cinéma fantastique. Au cœur de la nuit réunit donc quatre réalisateurs : Alberto Cavalcanti (Champagne Charlie), Charles Crichton (De l’or en barre et, bien plus tard, Un Poisson nommé Wanda), Basil Dearden (L’Auberge fantôme, Khartoum) et Robert Hamer (Noblesse oblige). Au script, John Baines et Angus MacPhail (collaborateur d’Alfred Hitchcock sur La Maison du docteur Edwardes et Le Faux coupable) adaptent des histoires d’Edward Frederic Benson ou H.G. Welles, aidés par le dialoguiste T.E.B. Clarke (Inspecteur de service de John Ford), soit la fine fleur des scénaristes Ealing. Dead of Night se présente donc comme un film à sketchs qui suit l’architecte Walter Craig (Mervyn Johns) se rendant chez Eliott Foley (Roland Culver), pour discuter des aménagements de son cottage. Arrivé sur place, il découvre avec stupeur que la maison comme ses occupants du week-end sont ceux-là mêmes qui hantent ses nuits de façon récurrente… Excellente initiative que celle de Tamasa qui édite cette œuvre culte dans un superbe digipack comprenant le Blu-Ray, le DVD, de nombreux bonus revenant sur sa conception, ainsi qu’un livret de 16 pages signé Stéphane Treguer de DVDClassik. L’occasion parfaite pour se pencher sur ce cauchemar sur pellicule vénéré par un certain Martin Scorsese.

Au Cœur de la nuit marque un tournant dans l’histoire du cinéma d’horreur, loin des monstres d’Universal ou des ombres vampiriques de Nosferatu, il s’ancre dans une quotidienneté devenue anxiogène et mise sur une économie de moyens afin de distiller l’angoisse. Dans le sketch The Hearse Driver, Cavalcanti parvient à faire naître la peur à partir d’un simple coup de vent qui soulève un rideau, ou d’un plan surréaliste sur un cocher attendant son passager au beau milieu d’une rue londonienne du XXème siècle. De même, dans The Golfer’s Story, segment le plus drôle qui réunit Basil Radford et Naunton Wayne (le duo loufoque d’Une Femme disparaît), Crichton, dans un esprit nonsensique purement britannique, saisit le spectateur par son traitement de la mort et du suicide. L’image de cet homme qui s’enfonce peu à peu dans un lac pour ne plus en sortir, génère un malaise d’autant plus impactant, que le ton léger du récit n’y prépare nullement. Le huis clos qui constitue la trame principale, réunissant sept individualités bien marquées, se transforme et mue au fur et à mesure que chacun évoque ses expériences. La lumière de Stan Pavey et Douglas Slocombe (chef op des trois premiers Indiana Jones) se fait plus contrastée, les ombres plus menaçantes, expressionnistes. Craig se retrouve cadré en plongée, écrasé par la menace qui se dessine, jusqu’à un final halluciné où décadrages, montage heurté et visions cauchemardesques (le pantin qui prend vie) finissent de matérialiser sa folie à l’écran. D’un postulat de départ hérité de la création de Frankenstein (Lord Byron, Mary Shelley et son futur époux, réunis lors d’une soirée, se lancent le défi d’écrire l’histoire la plus terrifiante possible), les réalisateurs font monter la tension crescendo, alternant suspense, apparitions fantomatiques et humour, dans la grande tradition du Grand Guignol, comme le stipule Erwan Le Gac dans son interview intitulée À bien y regarder, présente en bonus. Ce mélange des genres constitue une source d’inspiration notable tant pour Amicus Productions (Le Train des épouvantes, entre autres) que pour la série anthologique La Quatrième dimension, qui n’hésite pas à reprendre certaines idées au film Ealing, tel l’épisode Le Miroir de la saison 3, hommage à la partie The Haunted Mirror réalisée par Robert Hamer. The Ventriloquist’s Dummy se verra même transposé en roman par William Goldman, dont il livrera lui-même une adaptation pour Magic de Richard Attenborough.