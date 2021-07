Bac Films ressort en salles 9 films de Roberto Rossellini, Maître du cinéma néo-réaliste.

La rétrospective est intitulée : “Une vie de cinémas”.

1945 : ROME, VILLE OUVERTE (ROMA, CITTÀ APERTA)

1946 : PAÏSA (PAISÀ)

1948 : ALLEMAGNE ANNÉE ZÉRO (GERMANIA ANNO ZERO)

1948 : L’AMORE

1950 : STROMBOLI (STROMBOLI TERRA DI DIO)

1952 : LA MACHINE À TUER LES MÉCHANTS (LA MACCHINA AMMAZZACATTIVI)

1954 : VOYAGE EN ITALIE (VIAGGIO IN ITALIA)

1954 : LA PEUR (ANGST)

1957 : INDE TERRE MÈRE (INDIA MATRI BUHMI)



—



Le lecteur trouvera ici les liens vers quelques textes sur des films de Rossellini qui ont été publiés sur Culturopoing.

D’autres textes seront publiés dans les jours qui viennent.

Rome, ville ouverte

Allemagne année zéro

Où est la liberté ?

Europe 51 (1ère partie)

Europe 51 (2e partie)

