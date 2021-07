Voilà, c’est reparti ! Après une magistrale édition 2019 qui a marqué les esprits, et une édition 2020 annulée (ou presque), le tant attendu Cannes 2021 est sur le point de commencer dans un contexte fort particulier qu’il sera intéressant d’observer.

Un petit mot à propos du label Cannes 2020, dont le petit jeu consiste à deviner dans quelle sélection aurait figuré tel film (Compétition? Un Certain Regard? Séance spéciale?) : il va de soi que cette liste pouvait paraître confuse et inégale, mais à part de rares exceptions, les films labellisés se sont avérés tout à fait honorables pour la plupart, voire plus, même s’ils n’ont pas tous le profil pour la Compétition, d’où sans doute ce choix d’un seul label unique sans distinction, les grands noms attendus (Carax, Verhoeven, Moretti, pour ne citer qu’eux) ayant préféré attendre une année supplémentaire. Ce qui ajoute donc à l’excitation particulière de cette riche sélection 2021 qui ressemble à un festin copieux, comme s’il fallait se gaver le plus possible de films après avoir été privés de cinémas pendant plusieurs mois (on ne compte même plus les rajouts de dernière minute, dont le dernier Mamoru Hosoda). La touche Frémaux.

Même le film d’ouverture Un Certain Regard, l’éblouissant Onoda, que votre auteur a eu la chance d’avoir déjà vu, n’aurait pas volé sa place en Compétition. Pour raconter l’incroyable histoire vraie du soldat japonais isolé pendant 30 ans sur une île des Philippines parce qu’il n’a jamais voulu capituler, Arthur Harari a su trouver un langage assez composite et universel, nourri d’influences diverses pour les grands films de guerre (Ichikawa, Mizoguchi, Fuller, etc) sans jamais chercher à les singer ou tomber dans une forme de fascination occidentale. Onoda est aussi somptueux qu’exigeant, d’une maîtrise tranquille pour un projet aussi ambitieux, ce qui rend la réussite encore plus belle. Le film sort en salle le 21 juillet.

Et maintenant, que les festivités commencent !

