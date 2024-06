Cinéma en plein air Toulouse – 20ème édition – du 05 juillet au 24 août 2024

Du 05 juillet au 24 août se tiendra l’édition 2024 du Festival Cinéma en Plein Air organisé par la Cinémathèque de Toulouse.

Auréolé du succès – plus de 15 000 entrées – obtenu lors de sa précédente édition, cet événement proposera durant tout l’été des séances pouvant accueillir jusqu’à 500 personnes, avec une programmation de plus de quarante titres allant de Pour une poignée de dollars à Call Me by Your Name en passant par Top Gun, Mission Cléopâtre, Mon voisin Totoro, Drive, Bonnie and Clyde, Les Dents de la mer, Mary à tout prix, Volver, The Big Lebowski, Le Samouraï, Le Nom de la Rose, Les Ailes du désir ou encore Les Demoiselles de Rochefort.

Alternant entre séances en plein air et projections en salles, le festival comportera également des événements musicaux – organisés en partenariat avec la Cave Poésie – proposés avant chaque projection.

Un hommage sera enfin rendu à l’affichiste Renato Casaro (auteur des affiches françaises de Rambo et du Marginal et collaborateur de Claude Lelouch, Luc Besson ou Sergio Leone) dont les créations les plus emblématiques seront exposées jusqu’à la fin de l’été dans le hall de la Cinémathèque.

Du 05 juillet au 24 aout 2024 dans la cour du 69 rue du Taur (31000 Toulouse).

Informations complètes et réservations :

https://www.lacinemathequedetoulouse.com/programmation/cycles/2521

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).