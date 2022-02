Du 9 au 12 février, se tiendra à la Cinémathèque de Toulouse une rétrospective dédiée à l’un des artistes français les plus singuliers qui soient, s’illustrant tout autant dans le cinéma, la poésie que dans les arts plastiques. Mais c’est avant tout comme cinéaste qu’il se définit.

La liberté a un prix, et toute sa carrière en porte les stigmates, comme en témoignent des films très peu montrés, voire invisibles, pour la plupart auto-financés sauf lorsqu’il travailla pour la télé. Littéralement bâillonné par la censure dès son premier court-métrage, Tristesse des anthropophages (1966), il ne capitulera pourtant jamais, continuant sa carrière en dehors des contraintes de production, suivant son chemin quoi qu’il advienne. Son film le plus connu reste sans doute La Femme Bourreau (1966) redécouvert enfin grâce à une ressortie en 2014. Jean-Denis ne s’arrête jamais, il crée comme il respire, s’enthousiasme pour les multiples projets qu’il envisage simultanément et met en branle illico. Cette rétrospective, construite par Jean-Denis lui-même, lui ressemble dans son anticonformisme, sa générosité et son éclectisme. Y sera également présente sa famille de cœur, ses fidèles compagnons, parmi lesquels Francis Lecomte, producteur et distributeur de ses films avec Luna Park, le chanteur Daniel Laloux qui nous offrira quelques chansons, ainsi que Domi Bergougnoux, poétesse, qui lira quelques-uns de ses poèmes entre deux films. Ce sera donc un événement atypique et précieux, une fête, comme il se plait à le dire…

A cette occasion, nous sommes très heureux, d’un point de vue tant artistique que humain, de vous proposer cet entretien avec Jean-Denis Bonan, qui nous fit l’amitié de nous recevoir chez lui pour nous confier de nombreux souvenirs émaillant sa carrière, son regard sur le monde, ses difficultés et ses joies de cinéaste. Réalisateur engagé de documentaires, de films de fiction, de courts métrages ou de propositions plus expérimentales, Jean-Denis Bonan, ne semblant mettre aucun frein à la variété de l’inspiration et de ses manifestations, se livre ici avec passion et sincérité.

Nous l’en remercions chaleureusement !

