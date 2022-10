D.B. : Louise est très généreuse. Vous avez remarqué j’espère (rires) ?

Vous aviez le casting en tête dès l’écriture ?

S.M. : Ça s’est fait progressivement. Quand j’écris, je pense soit à des acteurs soit à des personnalités. Pour Serge (interprété par Jacques Weber, Ndlr), j’ai pensé à Paul Lou Sulitzer par exemple. Il avait également eu un AVC, puis il y a ce même rapport au fric et à l’arnaque. C’est important de penser à des figures pour trouver une forme de vocabulaire, de musicalité aussi. Ce n’est pas un secret, j’avais d’abord écrit le rôle pour André Wilms qui était très malade et qui n’a donc pas pu faire le film. Mais ce sont des choses qui se peaufinent au fur et à mesure, comme lorsque nous avons eu l’aval de Laure Calamy. J’avais très envie de travailler avec des gens que j’admirais et qui venaient d’univers différents, de créer une famille de cinéma. C’est comme ça que je vois une famille, un conglomérat de personnes qui n’ont rien à voir sauf un nom et un sang commun. Nous nous étions rencontrés il y a quelques années et je souhaitais déjà travailler avec Dominique sur un autre projet qui ne s’est pas fait. Ce qui m’intéressait le plus, ce n’était pas le contre-emploi en tant que tel, mais comment fabriquer un rôle et le travailler tous ensemble. Il fallait légèrement décaler les personnages par rapport à ce que l’on a l’habitude de voir de chaque comédien. C’est évident sur Dominique, sur Laure et même sur Doria Tillier.

D.M. : Moi ce qui m’a intéressé, c’est la syllogomanie du personnage, dont Sébastien m’a parlé assez vite. Tout d’un coup, Louise n’était plus simplement une figure de la mode, c’était quelqu’un qui a une véritable folie. Elle a cette dérive qui consiste à accumuler un certain nombre de choses. Il y a énormément de gens qui sont comme ça, beaucoup plus qu’on ne le croit, et ça a été accentué par le COVID. C’est très impressionnant. Quand je suis arrivée à Toulon sur le décor, c’était magnifique mais Sébastien m’a dit « attend tu n’as rien vu, je vais t’amener dans ta chambre ». Et là je me suis dit qu’elle était vraiment cinglée (rires). C’est extraordinaire quand le décor raconte tant, mais toujours avec sobriété et élégance. Toutes ces cassettes vidéo et ce que ça raconte de sa solitude, de sa dinguerie, c’est incroyable. C’est une espèce de jeu de massacre dans cette famille, et chacun possède cette dimension totalement givrée mais chacun dans son style. Ce qui m’a plu dans le scénario c’est que j’ai trouvé qu’il était remarquablement bien construit. C’est assez rare de voir une figure architecturale aussi complexe avec autant de zones d’ombre. On ne sait effectivement pas qui ment et qui dit la vérité. Tout le monde joue parce que tout le monde aime bien jouer. C’est un jeu tragique. Le personnage n’a strictement rien à voir avec ce que j’ai fait à la Comédie Française, c’est ça qui est excitant. Faire des choses où l’on ne vous attend pas.