Afin de soutenir l’ensemble des populations civiles victimes du conflit ravageant actuellement le Proche-Orient, une soirée de solidarité, intitulée We are civilians et organisée par Amnesty International, se tiendra à Paris, au Théâtre du Châtelet le mercredi 06 mars 2024 à 20h30.

Cet événement à but non lucratif – et au cours duquel aucun appel aux dons ne sera effectué – comportera des performances musicales et chorégraphiques ainsi que des lectures, prises de parole et témoignages assurés par des artistes, journalistes, intellectuels et directeurs d’associations visant à alerter collectivement l’opinion publique quant au sort de ces civils subissant, en Palestine comme en Israël, les ravages de la guerre (attaques terroristes, bombardements indiscriminés, assassinats, violations du droit international…).

Les artistes Judith Chemla, Jeanne Cherhal, Céline Sallette, Camélia Jordana, le Collectif Scale, Emilie Frèche, Laurent Gaudé, Pierre Haski, Lora Juodkaite et Rachid Ouramdane, Mehdi Kerkouche, Naghib Shanbehzadeh et Arkadi Zaide se joindront donc aux représentants des associations Amnesty International (Proche­Orient), Artists at Risk Connection, Clowns sans Frontières, Defence for Children International (Palestine), Les Guerrières de la Paix, Médecins Sans Frontières et Standing Together afin de donner corps à cette soirée, au cours de laquelle ils rendront également hommage aux artistes décédés durant la guerre et aborderont, entre autres, la situation des civils en zone de conflit et le rôle des associations mentionnées plus haut dans ces mêmes zones, afin une fois encore d’informer le public et mettre en avant le caractère primordial de l’aide humanitaire.

Mercredi 06 mars 2024 à 20h30 au Théâtre du Châtelet

Informations supplémentaires et réservation :

https://www.chatelet.com/programmation/23-24/we-are-civilians/

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).