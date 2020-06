Sars Lips Compromise : Chronique d’un confinement annoncé….

Le retour du navire de guerre.

Mars 2020, le monde ne vit pas encore à l’heure de la pandémie qui se prépare dans le dos d’une humanité qui fonce comme si l’univers voulait un bolide qui fonce droit dans le mur de sa vanité. Sars Lips Compromise, un groupe d’artisan du hip hop, purs passionnés à mille années lumières de tout carriérisme, sort un album au titre prémonitoire : Quarantined. On ne sait alors rien du Pangolin, de la chine et de ses trafics médicinaux, du confinement et de ce qu’est une pandémie mondiale, en dehors des récits de science-fiction.

Quarantined.

La pandémie est sur terre et nous reculons devant elle comme des cyclopes éborgnés. Fils d’Ouranos et de Gaïa (le Ciel et la Terre) les cyclopes n’ont qu’un seul œil au milieu de front. Les hommes en ont deux reliés par un cerveau qui fait d’eux des créatures uniques. Mais ils sont aveugles, ivres de leur propre puissance.

7 titres comme 7 jours de la semaine.

Après une intro à la gabardine poudrière et la nonchalance assassine, l’album nous embarque pour un voyage, dans lequel le retour du Sars culmine en étant « especial », particulier. Un dernier regard en arrière avant de disparaître dans le temps. Le temps du souvenir. Une vie qui passe comme les paupières se ferment sur les yeux. L’album est fini.

Interview :

Vasken Koutoudjian : Alors, qu’est-ce qui vous a poussé à revenir avec un nouvel album?

Sars Lips Compromise : Nous sentions que nous devions parler pendant cette période. Nous n’avions pas le choix. Cet album nous a choisi ! On pouvait le sentir s’étoffer. Nous avions prévu cet album quelques mois seulement avant l’enregistrement. Le monde vient de faire les rangs. VK : Le groupe est toujours Captain Dirt Nails, David Legfeet, Dan Scans et Operator?

SLC : Dirt, David, Dan, Operator – ils font tous partie de Sars Lip. Toutes nos sorties n’incluent pas toujours des contributions musicales de tout le monde, mais tous sont impliqués, d’une manière ou d’une autre. Les beats de quarentined ont tous été produits par Legfeet. Dan Scans a fait la vidéo, il a fait à peu près toutes nos vidéos. Il a également fait un bon nombre de nos rythmes. VK : Quoi de neuf pour chacun de vous, depuis notre première itw ?

SLC : Nous avons tous des familles, c’est probablement la nouvelle la plus importante à propos de chacun de nous. Nous essayons de faire de la musique quand nous le pouvons, mais nos familles sont définitivement notre priorité. Sauf Dirt, il est toujours son « dirt bag » . VK : Toujours le même travail ? Même endroit ?

SLC : Dirt Nails est à Austin, Operator et Legfeet sont dans le Connecicut et Dan est dans l’Etat de NY. VK : Comment ce nouveau projet est-il né?

SLC : Legfeet m’a envoyé un texto, ainsi qu’à Dirt et a dit “Et si je venais vous voir en mars?”. J’ai répondu que nous ferions alors probablement un album… !. Legfeet avait un paquet de beats tandis qu’aucun de nous n’avait de paroles. On s’est mis au boulot et ce fut prolifique. VK : Désolé mais avez-vous choisi le titre de l’album car nous sommes tous en quarantaine à ce moment ?

SLC : Quand j’ai choisi le titre de l’album, la quarantaine n’était pas encore une réalité. Nous prédisions simplement où nous pourrions finir. Cet album entier a été enregistré la première semaine de mars. Étant donné le nom de notre groupe et le début de ce que nous n’avions jamais imaginé, cela avait du sens. VK : Comment procédez-vous pour l’écriture et l’enregistrement si vous êtes tous éloignés les uns des autres?

SLC : Dans ce cas, David Legfeet m’a rendu visite, des clous de terre à Austin TX. VK : Quelle est la question que l’on ne vous a jamais posé et à laquelle vous rêvez de répondre?

SLC : Quelle est votre chanson préférée sur les lèvres de Sars? VK : Comment opérez-vous pour la production et la distribution ?

SLC : Les beats sont faits avec Fruity Loops (logiciel) et / ou Reaper (id.). Nous échantillonnons à peu près n’importe quoi, nous ne sommes pas particulièrement branchés sur un genre. Nous faisons notre propre genre ! Certains instruments classiques sont parfois utilisés également. Dirt Nails est vraiment entré récemment dans l’équipement Teenage Engineering . VK : Désolé, cela pourrait être une erreur mais les voix à la fin de Walking in the Crowd semblent être françaises, est-ce que je me trompe?

SLC : Tu ne te trompes pas. Nous recherchions le bruit de la foule et c’est ce que nous avons trouvé. Qu’est-ce que ça dit? VK : «Especial», les voix de fin sont assez effrayantes en ce qui concerne la période à laquelle nous sommes confrontés, donc c’est encore le même genre de question mais quel était votre objectif avec cet album avec de tels sujets?

SLC : Notre objectif était et a toujours été de s’amuser. C’est une coïncidence totale que nous avons planifié cet album en janvier et que le COVID soit arrivé. Une coïncidence que notre nom soit lié à une pandémie depuis 20 ans. VK : Quelles répercussions depuis la sortie de l’album?

SLC : Aucune. Les gens qui nous connaissent nous aiment. VK : Quelle est la chanson préférée de votre playlist personnelle actuellement ? (Chacun de vous, et pas une chanson Sars)

Dirt Nails : Khruangbin – Texas Sun David Legfeet: BAby Beluga – Raffi Dan Scans: Quelle Chris – Sacred Safe Opérateur: N’importe quoi par Manu Dibango. VK : Dans la chanson «Quand je me souviens» n’y a-t-il pas un nouveau venu. Dans la chanson? Je ne reconnais pas la 3ème voix…

SLC : C’est Buz Killjoy, un bon ami. Première fois sur un disque avec nous.

https://sarslip.com/album/quarantined

https://sarslip.com/

