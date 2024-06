Auteur, réalisateur et ethnologue, Stéphane Breton présente aujourd’hui Les premiers jours, son troisième long-métrage documentaire.

Sans aucun dialogue, Stéphane Breton filme le quotidien de ramasseurs d’algues vivant modestement, sur une côte désertique du nord du Chili…

Porté par le parti-pris que constitue son absence de dialogues – mais accordant une place de choix au son, opérant sur celui-ci un travail remarquable de précision – Les premiers jours propose un voyage inédit au coeur d’une contrée désertique – presque post-apocalyptique – sublimée par la caméra de Stéphane Breton et brille par son montage, ce dernier assurant le rythme du film et la précision (surprenante pour un spectateur peu habitué aux films sans paroles) de la narration visuelle.

Succession – cinématographique par excellence – d’images présentant tour à tour la mer, les algues, les « ramasseurs » – vivant de tâches simples et de gestes quasi-rituels – les chiens leur tenant compagnie mais aussi les objets régulièrement rendus par la mer (les algues dont vivent les protagonistes mais aussi, inévitablement, un certain nombre de déchets liés à l’activité humaine) le tout au rythme d’un son « in » souvent désynchronisé à dessein et auquel viennent se greffer musiques et sons additionnels… Les premiers jours emporte ainsi son spectateur loin de l’endroit où il se trouve et l’immerge au coeur d’un monde sauvage, parsemé de voitures et d’installations de fortune (indispensables aux ramasseurs) au sein duquel la vie, faite de tâches effectuées dans le respect de la nature, s’avère simple et dépourvue de toute futilité.

Poème écologiste sans parole mais tirant parti du pouvoir illimité des images et du son, Les premiers jours réussit haut la main le pari de transmettre un message humaniste et universellement limpide, offrant à voir un monde méconnu mais bien réel, entre Mad Max et le Jardin d’Eden.

