Deuxième long-métrage de Nicolas Peduzzi (après Southern Belle en 2018), Ghost Song est un documentaire sur trois individus passionnés de musique, mais également un film sur une ville (Houston, Texas) et par extension sur l’Amérique.

Alexandra (dite « OMB Bloodbath »), Will et Nate sont trois musiciens originaires de Houston : de leurs origines (modestes ou non) à leur situation actuelle (rappeuse à succès ou sdf déshérité), leurs parcours et leurs rapports respectifs à leur art nous sont contés alors que la menace d’un ouragan pèse chaque jour un peu plus sur l’État du Texas.

Alternant entre des confessions – principalement en voix-off ou adressées à des tiers par les protagonistes eux-mêmes – d’Alexandra, Will ou Nate (qui ne se connaissent pas et dont Nicolas Peduzzi choisit de narrer les histoires en entremêlant leurs récits) et des extraits de leur musique, Ghost Song brosse le portrait de trois vies, jusqu’à créer une immersion totale dans la vie et l’oeuvre de ces artistes rejetés, chacun à leur manière, par la société (entre un « gosse de riche » déshérité par un père abusif et une personnalité publique constamment rattrapée par ses origines de l’autre)…

Ces « tranches de vie » sont également reliées entre elles par de nombreux plans filmés de nuit à travers Houston et surtout sur ses routes éclairées de néons multicolores. Un cadre onirique illustrant de façon très juste le titre du film (« chanson fantôme »), ce dernier pouvant évoquer un espoir (dans le cas des protagonistes, celui d’un apaisement ou d’une élévation sociale grâce à la musique) auquel chacun s’accroche avant d’être rattrapé par la réalité… Ghost Song s’avère à cet égard profondément touchant, décrivant la détermination sidérante de ses héros, tous trois résolus à s’affranchir de leur passé : drogue, pauvreté… chacun essaye, avec beaucoup de difficulté, de s’en sortir et d’affronter ses démons (un père abusif, le racisme, les préjugés, le souvenir d’un ami tué à cause de son ancienne vie de criminel ou encore une précarité dans laquelle il est aussi facile de naître que de tomber)…

Ce triple récit donne également le sentiment de constituer un triste compte-rendu (celui de Nicolas Peduzzi) sur une ville où la violence et les inégalités en tous genres sont omniprésentes, mais où l’espoir d’une rédemption (mythe fondateur du rêve américain) semble survivre à tout, au point que des tas de gens s’évertuent, aujourd’hui encore, à le poursuivre afin d’acquérir une meilleure situation et inviter les autres à marcher dans leurs pas… cette image semblant résumer à elle seule la situation du pays tout entier !

Portrait, à travers celui de trois êtres et d’une ville, de l’Amérique d’aujourd’hui, pas si différente de celle d’hier, Ghost Song est une superbe fable sociale et musicale, et le récit d’une éternelle quête de rédemption dans un monde n’attendant plus que l’Apocalypse.

