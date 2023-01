Florilège de quatre courts-métrages à destination de toute la famille, Inséparables est un programme d’une trentaine de minutes ayant pour thème, ainsi que l’indique son titre, l’amour inconditionnel et le lien indéfectible pouvant exister entre deux êtres.

S’ouvrant sur Même quand nous dormons, histoire du lien entre une femme et son chat, le film poursuit avec Pas à pas, relatant le parcours d’une botte de caoutchouc décidée à retrouver son double, puis Mon enfant – ayant pour sujet l’attachement d’une lapine pour son petit – avant de se fermer sur Ursa, odyssée d’un ourson blanc parcourant la banquise à la recherche de sa mère.

Offrant à des thèmes profonds et durs, tels la crainte de perdre l’autre pour Même quand nous dormons, Pas à pas et Ursa, mais également le deuil et la mémoire de ceux qu’on aime avec Mon enfant (celui-ci étant à ce titre et de très loin le plus déchirant de ces quatre contes modernes)… un traitement symbolique et narratif pudique mais toujours d’une grande justesse, chacun desdits films propose un spectacle bouleversant, aussi mature qu’accessible, promettant ainsi de passer, à n’importe quel âge, un moment poétique et rassembleur.

La réussite du programme et des films le constituant tient également à la qualité impressionnante de l’animation de ces derniers, dont les styles respectifs témoignent par ailleurs de la diversité des univers et des origines de leurs auteurs, ceux-ci venant aussi bien de France (pour Même quand nous dormons et Pas à pas) que de Norvège (Ursa) ou de Corée du Sud (Mon enfant).

Œuvres de talents particulièrement prometteurs aux images saisissantes et à la morale aussi simple qu’universelle (de l’importance de savoir aimer et chérir chaque instant passé avec ceux qu’on aime), les films constituant Inséparables sont à voir absolument pour leur beauté grande et rare et donneront sans doute à plus d’un l’occasion de verser quelques larmes et l’envie de dire à ses proches combien ils lui sont précieux !

