Après Apnée et plus récemment le très controversé et rentre dedans Oranges Sanguine, Jean-Chrisophe Meurisse poursuit au cinéma – parallèlement à son travail génial sur sa troupe de théâtre Les Chiens de Navarre – sa subversion de la comédie française, avec Les Pistolets en plastique, présentée à la Quinzaine des Cinéastes à Cannes.

Léa (Delphine Baril) et Christine (Charlotte Laemmel) enquêtent sur Paul Bernardin (Laurent Stocker), recherché par la police nationale et internationale après l’assassinat de sa femme et de ses trois enfants, au moment où les médias annoncent qu’il vient d’être arrêté dans le Nord de l’Europe. Le régal de cette farce dystopique baroque et cruelle est annoncé dès le synopsis qui dévoile une intrigue policière-prétexte, dès le prologue qui vire au ridicule : deux médecins légistes enchaînant l’une après l’autre des perles sous forme de poncifs décadents sur la société française, dissèquent un cadavre, dont le découpage des organes généreusement montré. On l’aura compris : il s’agira pour Meurisse de disséquer l’opinion et la justice française dans un savoureux film au comique grinçant, acide, pamphlétaire. Sans transition, l’entrée en scène clippée digne d’un Western, à l’aéroport, du très célèbre et très incompétent journaliste Zavatta (Anthony Paliotti) sur le départ des vacances, donne lieu à une époustouflante scène de machouillage de cure-dent et de dénonciation de faux coupable.

La fable surréaliste fascine grâce à la profusion bizarre et bouffonne d’une série de péripéties conduisant à une méditation sur la décadence de la société, française, en l’occurrence, son manque de rigueur, son injustice, l’impunité du mal qui y a cours. L’intrigue est en effet fondée sur un fait divers, l’histoire de Guy Joao, arrêté par erreur à la place de Xavier Dupont de Ligonnès, qui avait massacré sa famille et disparu mystérieusement. « Préretraité chez Renault, il a été confondu avec l’homme le plus recherché de France, et, arrêté, il a passé vingt-six heures d’enfer dans les geôles écossaises… On était dans un dessin de Sempé ! Je me suis dit que le vrai Dupont de Ligonnès s’est bien marré ! Peut-être qu’il buvait des jus de goyaves alcoolisés en se faisant une petite pépée en Amérique du Sud… » explique le réalisateur Jean-Christophe Meurisse. C’est bien cela que raille et déplore Les pistolets en plastique : nous vivons dans un monde dans lequel le méchant gagne parce que l’absurdité règne.

Baroque dans sa mise en scène comme dans son écriture, Les pistolets en plastique enchaine après son prologue sur un faisceau d’intrigues principale et secondaires convergeant vers le personnage de Paul Bernardin, tout en effectuant des excursus capricants et des mises en abymes dans des tableaux presque décrochés du fil narratif, mais révélant les entrailles de la nature humaine, et avec, enfin une sorte d’épilogue en forme de générique sur une chanson d’enfant, ironiquement innocente. Ce film choral tresse les intrigues de Léa et Christine, du principal suspect arrêté au Danemark, du journaliste Zavatta et de sa famille (Romane Bohringer interprète sa femme) en vacances, de Paul Bernardin en Argentine, avec des personnages qui apparaissent et ne reviennent pas, créant des happenings, dont certains finissent dans des mares de sang. Le tout évoque à certains égards la tragédie shakespearienne Titus Andronicus, qui excelle dans la démonstration du vide de sens de l’ordre impérial romain. Le comique farcesque baroque rend le film extrêmement plaisant, car inattendu et excessif, varié et épique par choralité. Mais surtout réflexif.

La direction des acteurs relève elle aussi de la farce et du théâtre baroque. Elle pointe du doigt l’origine du mal social en peignant les caractéristiques du pervers et du système qui l’entretient. Dans Les Pistolets en plastique, les « bons » sont des personnages grimaçants, burlesques, dont les distorsions laissent saillir la bêtise et la grossièreté du caractère ou du vice (les deux enquêtrices sont alcooliques), alors que le « méchant » Paul Bernardin offre un visage lisse, une attitude convenable et un statut social enviable qui le placent au-dessus de tout soupçon. Le comique extravagant et déroutant, mais révélateur, caractérise ainsi ce film construit comme une pente à dégénérer. Des deux médecins légistes du prologue (Jonathan Cohen et Fred Tousch) qui démontrent le caractère factice de l’opinion, on passe à la cause : le fanfaronnage journalistique peu scrupuleux de Zavatta qui conduit à la bavure. Puis on s’achemine vers la bêtise et le ridicule paroxystiques avec les deux enquêtrices facebook citoyennes vigilantes pathétiques qui suppléent à l’inaptitude de la police, montrée rapidement dans une scène centrale du film, en situation magistrale de démonstration de son manque de formation. Enfin nous échouons à la mise en face-à-face douloureuse des deux figures que sont la victime (grand perdant du jeu social) et le bourreau (grand gagnant du concours), duel qui constitue une référence de plus pointant du doigt une délétère américanisation de la société française. Tout cela aboutit à la mise à jour de la tendance très actuelle à l’ultracrépidarianisme, consistant à se sentir spécialiste ou à parler avec assurance de choses que nous ne connaissons pas, et à son lien avec la défaillance des institutions. Sous les dehors légers de la mascarade, le propos est radical.

Pour la situer cinématographiquement, Les pistolets en plastique se veut une comédie noire inspirée du cinéma des frères Coen où la tension est permanente entre le comique de caractère et de situation et le tragique de la défaillance humaine et de la chute. Mais d’autres intertextes renvoient aux univers étranges des premiers films de Yorgos Lanthimos ou à l’horreur joyeuse des films de Julia Ducournau. La glousserie vire en effet souvent à l’horreur, sensation délicieuse, notamment dans une scène assez terrible, nous faisant osciller entre fou rire et effroi quand les deux enquêteuses du Web finissent par énucléer, dans une boucherie macabre, un suspect. Le mélange des registres contribue donc à la dimension baroque de cette tragi-comédie inclassable : humour potache, horrifique, épique, ironie de la satire, explosion de l’absurde dans la scène de dialogues entre deux flics (Vincent Dediennne et Aymeric Lompret) et la police danoise, jouant avec saveur les Usbek et Rica, en jouant des stéréotypes sur les français vus par les étrangers. Liberté des formes et profusion des ornements enrobent la description dantesque de cet enfer.

Le caractère frappant et presque formaliste des décors et de l’image qui composent des tableaux illustrant cette multiplicité de registres est à souligner, car ils sont trop rares dans la comédie française contemporaine. Certains décors paraissent théâtraux et comme hors du temps : salle d’autopsie ou scène de restaurant à la mise en scène chirurgicale, salon americana de Michel Uzès (interprété par Gaëtan Pau), commissariat danois et aéroports. D’autres visent une forme de caricature : décors de l’intérieur bourgeois de Paul Bernardin renvoyant aux films de Claude Chabrol (La cérémonie en tête), décors en Argentine (tournés en Corse) rappelant la fuite du Docteur Hannibal Lecter à la fin du Silence des Agneaux, chaque passage par un aéroport définissant un passage de seuil d’univers. La bande musicale surligne l’impression de dysphorie, prenant le mot variété au pied de la lettre avec des morceaux de Julien Clerc, Taj Mahal, Dalida, Mahler, Bach ou encore Frankie Valli qui parfois émeuvent, parfois font rire, parfois grincer des dents suivant l’image qui les accompagne.

Ainsi, cette tragi-comédie française de mœurs loufoque vivement recommandable quoique présentant des personnages louches, renouvelle le registre de la comédie française. Elle propose une photographie du dysfonctionnement de la société en usant d’un comique bizarre, cinglant, lucide, dans la lignée des comédies de Gustave Kervern et Benoît Delépine ou des délectables portraits au vitriol de l’Amérique des frères Ethan et Joel Coen.

