Lenny et Harpo Guit – « Aimer Perdre »

Trois ans après le déjanté, remarquable et remarqué Fils de plouc, – sélectionné à Sundance – les frères Lenny et Harpo Guit reprennent le flambeau toujours dans une veine hilarante, trash et irrévérencieuse. Aimer Perdre est un flamboyant manifeste des losers, un hymne tonique et effronté à la marginalité, un mini cocktail molotov girl power. Distribué par les indispensables -et bien nommés- UFO, responsables des sorties des films parmi les plus originaux et talentueux de ces dernières années (Swallow, Flow, Wrong Cops, Garçons sauvages, After Blue, Daniel Darc-Pieces of my Life, Diamantino…), cet OVNI réjouit.



Leur héroïne Armande Pigeon est une galérienne de 26 ans, sans emploi et endettée jusqu’aux dents, qui zone à Bruxelles. Son gros penchant pour le jeu la fait prendre des risques inconsidérés. Elle va croiser des personnages hauts en couleur joueurs également. Perdra-t-elle leur amour ou aimera-t-elle perdre jusqu’au bout de son odyssée acide ?

Présente dans tous les plans, la stupéfiante Maria Cavalier-Bazan incarne un personnage féminin peu vu au cinéma : une voyelle irrésistible, une crevarde de luxe défiant tous les codes de séduction. Armande est en colocation avec une sexagénaire bougonne à souhait, Catherine Ringer, parfaite pour compléter ce tandem insolent. De la génération des boomers, tout comme sa jeune consoeur Miss Pigeon (qui aurait l’âge d’être sa fille), son attitude et son allure sont un pied de nez à une féminité consensuelle. Enfin, le toujours génial Melvil Poupaud apparait brièvement, mais de façon fulgurante dans le rôle d’un amoureux frénétique des jeux du hasard.



Armande est une véritable héroïne au sens où sa liberté et sa nonchalance kamikaze nous fascinent. Voilà ce que le duo de cinéastes dit de leur personnage exceptionnel:



Chico Buarque un chanteur brésilien qu’on adore parle du concept de malandro : « Le malandro danse et marche, simule et dissimule, à la frontière du bien et du mal, de la légalité et de l’illégalité. Bluffeur, provocateur, c’est un dribbleur social. » Pour nous Armande est une malandra. On aime cette idée, que comme une footballeuse, elle dribble les gens qu’elle rencontre, que ce soit des amis, des ennemis ou des inconnus, pour se sortir des situations. Pour Armande, chaque moment de la vie est un jeu, que ce soit en business ou en amour. Elle représente un peu tout ce que nous on n’ose pas être dans la vraie vie..



Les frères Guit ont choisi de la suivre à l’épaule à la limite du documentaire versant Striptease. Ils avaient aussi en tête Les Glaneurs et la Glaneuse d’Agnès Varda ou Bienvenue la chance de Gaspard Hirschi et Emmanuel Lautreamont et revendiquent un filmage flirtant avec YouTube, Snapchat et Tiktok. Ils ont ainsi filmé la scène du casino avec des téléphones de mauvaise qualité pour donner un effet de séquence « volée », rappelant les vidéos amateurs en ligne. Ce choix stylistique visait à capter l’adrénaline du jeu et à brouiller les frontières entre fiction et réalité. L’idée est de donner l’impression que certaines scènes ont été tournées clandestinement comme un reflet du caractère chaotique, foutraque et punk d’Armande qui se fout de tout, excepté son plaisir et sa liberté.



Pari fou des deux cinéastes et de leur égérie furie gagné : on est sous le charme de cette vision ludique et no future. Cette pépite belge fait un bien fou en ce temps de politically correct et de course à l’efficacité.

