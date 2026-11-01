Jordan Firstman – « Club Kid »

Présenté à Cannes dans la sélection Un certain regard et lauréat du Grand Prix et du Prix du public au Festival du cinéma américain de Deauville, Club Kid est sans nul doute l’un des plus beaux films de l’année 2026.

Première réalisation de Jordan Firstman, le film met en scène ce dernier dans la peau de Peter, new-yorkais gagnant sa vie en organisant des soirées branchées où la drogue (que lui-même consomme allègrement) circule en abondance… et dont le quotidien se trouve chamboulé par l’irruption d’un fils de 10 ans dont il ignorait l’existence.

Portrait d’un homme-enfant poussé à grandir par ce fils clairement plus adulte que lui, Club Kid brille non seulement par sa sensibilité mais aussi et surtout par les nombreux moments légers et comiques qu’il comporte, ceux-ci insufflant à l’ensemble une exceptionnelle fraîcheur tout en évitant l’excès de pathos. Le spectateur se surprend ainsi à rire et être ému aux larmes sans l’avoir vu venir, passant de façon absolument naturelle de scènes d’une exceptionnelle tendresse à des séquences de comédies à se taper sur les cuisses – mention spéciale pour la manière dont Peter apprend qu’il est père ou encore la fameuse séquence du t-shirt – sans oublier une poignée de moments bouleversants.

Cet équilibre tonal exceptionnel et la grande justesse de sa narration permettent ainsi à Jordan Firstman de traiter les notions de filiation et de quête existentielle de façon réaliste, touchante et jamais rébarbative, mais aussi de dépeindre sans jugement ni complaisance les ravages de la toxicomanie et le caractère banal qu’elle revêt trop souvent, notamment dans les milieux tenant lieu de toile de fond au film (et que les spectateurs inexpérimentés découvriront dans des conditions proches du documentaire).

À la fois comédie de duo et récit d’une rédemption, servi par une réalisation léchée et porté par un casting sans faute – de Jordan Firstman lui-même au jeune Reggie Absolom, en passant par Diego Calva et Cara Delevingne – Club Kid s’impose comme un hymne à la vie et à la Famille, dès l’instant que celle-ci s’avère aimante.

Un bijou d’humanisme à la portée universelle et la révélation d’un cinéaste.

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