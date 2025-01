Hélène Milano – « Château Rouge »

Pour son cinquième film, l’actrice et documentariste Hélène Milano revient avec Château Rouge, portrait sensible d’une jeunesse en quête d’avenir.

Paris, quartier de la Goutte d’Or, métro Château Rouge. Au collège Georges Clemenceau, les élèves de seconde appréhendent le passage au lycée et le futur d’une manière générale… Durant toute l’année scolaire, leurs professeurs entreprennent de les aider.

Mettant en lumière les peurs et les doutes de ces adolescents souvent issus de milieux défavorisés, mais également leur volonté de réussir leur vie ainsi que la détermination du corps enseignant à leur en donner les moyens, Château Rouge doit avant tout sa réussite à la confiance manifestement instaurée entre Hélène Milano et ses protagonistes.

Il est en effet probant de constater avec quel naturel ceux-ci se livrent tout au long du film, donnant presque l’impression – dans les nombreuses séquences captées durant leurs cours ou leurs entrevues avec leurs professeurs – de ne pas se savoir filmés.

Outre la grande pertinence des scènes qu’il offre à voir (il y est notamment question de difficultés scolaires, de fugues ou encore de conseils d’orientation) le long-métrage s’illustre par son montage. Ce dernier, non content d’assurer l’intelligibilité globale des situations dépeintes à l’écran, brille en effet par sa retranscription virtuose (et très immersive) de l’ambiance, déroutante et profondément évolutive, propre aux années scolaires (il y a d’ailleurs fort à parier que le film rappellera des souvenirs à plus d’un spectateur).

Si la retranscription des tranches de vies de ses « personnages » constitue une raison suffisante de le visionner, Château Rouge se distingue enfin par la qualité des entretiens enregistrés face caméra par les élèves, permettant à ces derniers de revenir en détail sur leurs rêves, leurs angoisses et bien sûr leur vision – en pleine mutation, adolescence oblige – de la vie et du monde.

Traitant aussi bien du mal-être adolescent – et des innombrables défauts d’un système scolaire perçu comme aliénant par la plupart des jeunes – que de la nécessité impérieuse d’étudier sérieusement afin d’améliorer sa condition, Hélène Milano signe avec Château Rouge une déclaration d’amour à la jeunesse doublée d’un hommage appuyé au métier d’enseignant et à ceux qui l’exercent.

Un film touchant et subtil, célébrant la valeur de l’éducation et le mérite du corps enseignant.

