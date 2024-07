Emmanuel Laskar – « Le médium »

Après deux courts métrages auto-produits, dont un sélectionné à la Quinzaine des réalisateurs à Cannes, le comédien Emmanuel Laskar réalise ce premier long, Le Médium, une comédie romantique mâtinée de fantastique et de loufoque.

Le cinéaste interprète lui-même le héros du film éponyme. Soit, Michael en plein désarroi, n’acceptant ni sa rupture amoureuse, ni l’héritage de sa mère récemment décédée : le don de communiquer avec les morts. Mais quand Alicia a les traits séduisants de Louise Bourgoin et veut entrer en contact avec son mari fraîchement décédé, Michaël va peut-être enfin accepter son don…

Dès l’hilarante scène d’enterrement, Laskar nous plonge dans son univers délicieusement décalé : son portable chute dans la tombe de sa mère et est sur haut-parleur ! Et l’appel n’est pas à son avantage !…

Le médium au bout du rouleau est issu de la troupe les Chiens de Navarre, créée en 2005 par Jean-Christophe Meurisse, lui aussi passé avec succès à la réalisation (à ce jour, trois longs présentés à Cannes). Du reste, Anne-Elodie Sorlin, une des piliers de la troupe, incarne dans le film un personnage fameux de façon truculente.

Le scénario est finement tissé à six mains : Laskar a été épaulé de deux scénaristes chevronnées du cinéma français : Raphaëlle Valbrune-Desplechin et Marcia Romano. Ensemble, ils rendent les spectres plus vivants que certains humains. Ainsi, l’inénarrable Noémie Llvosky hante son fils, morte tonique en diable. Les tribulations de ces morts encore bien vivants et de leurs survivants un pied déjà dans la tombe ont pour écrin la chaleur tranquille du Var ; une sorte de contrechamp moqueur à ces intrigues gothiques.

Emmanuel Laskar avoue avoir souhaité « faire une parabole sur la mort en évitant l’esprit de sérieux. Et en riant du désastre ». Grâce à son talent, son ton décalé, délicatement irrévérencieux et franchement joyeux, le cinéaste fait mouche.

