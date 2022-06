De Pierre Schoendoerffer, le grand public retient principalement ses films de guerre (La 317e section, Diên Biên Phu) ou ses drames militaires (L’Honneur d’un capitaine, Le Crabe tambour), pourtant, la filmographie de l’homme se révèle bien plus riche et variée. Après une carrière dans la marine débutée à dix-huit ans, qui le conduit jusqu’en Indochine où il découvre la mise en scène au sein du Service Cinématographique des Armées, avant d’être fait prisonnier. De cette expérience il tirera un documentaire, La Section Anderson, couronné d’un Oscar en 1968. Un événement va radicalement changer sa vie : il rencontre Joseph Kessel à Hong Kong qui lui conseille de s’essayer à la fiction et le recommande chaudement au producteur Georges de Beauregard, figure majeure de la Nouvelle Vague (À Bout de souffle, mais aussi Léon Morin prêtre, Lola). Entouré de ces deux figures prestigieuses, Schoendoerffer tourne La Passe du diable en 1956, adaptation d’un roman de l’écrivain. Après différents longs-métrages (Ramuntcho, Pêcheur d’Islande), il aborde l’un des thèmes qui lui sont chers, la guerre et ses horreurs, à travers La 317e section (1965), récit d’un escadron envoyé sur le front de Diên Biên Phu, et tiré de l’un de ses propres livres. Le film est un succès et va définir le style empreint de réalisme du cinéaste. Un an plus tard, il retrouve son acteur fétiche Bruno Cremer à l’occasion d’Objectif 500 millions. S’il s’écarte, pour un temps, de son genre de prédilection et s’essaye au polar, il évoque en filigrane le spectre de la bataille d’Alger et de l’OAS. Le scénario est écrit par le metteur en scène lui-même, avec la collaboration de Jorge Semprun, fidèle collaborateur de Costa Gavras sur Z ou L’Aveu, entre autres, et ministre de la culture en Espagne de 1988 et 1991. À sa sortie de prison, Reichau (Cremer), un ancien parachutiste, se voit proposer un coup par la mystérieuse Yo (Marisa Mell) : voler un sac postal contenant cinq cents millions et transporté par avion de Paris à Bordeaux. Le seul complice qu’il trouve pour l’aider dans cette opération est Pierre (Jean-Claude Rolland), l’officier qui l’avait autrefois dénoncé… Le thriller rejoint la collection Make My Day ! éditée par Studiocanal, l’occasion de se pencher sur ce suspense à part dans l’œuvre du réalisateur.

Le trauma de l’Algérie est au cœur même du scénario d’Objectif 500 millions. Le conflit semble encore vivace, il hante chacun des personnages, les souvenirs de leurs frères d’armes morts au combat sont dans toutes les mémoires. La France, alors en plein bouleversement post décolonisation et pré mai 68, leur apparaît tel un pays en mutation où ces réactionnaires n’ont plus leur place. Dans sa passionnante analyse du film présente en bonus, François Angelier décrit d’ailleurs Pierre Schoendoerffer comme un analyste de l’après-guerre. Comment la nation peut se relever après divers combats fratricides ? Le cinéaste apporte des éléments de réponse en donnant à voir des hommes enfermés dans des codes archaïques et un obscurantisme fait de mythes et de légendes (en témoigne le repas entre officiers) dont Reichau souhaite se détacher. Lors d’une très belle séquence, ce dernier, membre du Commando Delta de l’OAS, qui a participé à la tentative de putsch des généraux, rencontre sur un chantier d’anciens combattants du FLN, venus travailler à la restauration de l’Arc de Triomphe. Une image forte, un symbole même, que Schoendoerffer filme comme une conversation courtoise entre d’anciens adversaires détruits. Le héros est introduit lors d’une scène où ses instincts violents (il prend son fusil pour viser un voisin à sa fenêtre) et autodestructeur (il colle le canon d’un revolver sur sa tempe, face à un miroir) le pose en préfiguration hexagonale du Travis Bickle de Taxi Driver. Une machine à tuer perdue dans un milieu urbain qu’il perçoit comme hostile et malsain. Toujours fidèle à ses principes et à ses hommes, il n’a pas accepté le déshonneur de sa condamnation et, s’il refuse qu’on le nomme encore capitaine, semble attaché à son sacerdoce, presque malgré lui (« Il n’y a que trois métiers pour un homme : roi, poète ou capitaine »). Un état d’esprit anachronique et viriliste que Yo résume en ces mots : « J’ai horreur des hommes qui se prennent pour des hommes parce qu’ils ont fait la guerre ». Le mythe de la noblesse du combat comme rite de passage que le réalisateur pointe du doigt à travers la brutalité de ces images omniprésentes de journaux télévisés narrant les massacres au Yémen ou au Vietnam, que le protagoniste commente, analyse, en décortique les stratégies, comme il le ferait devant un banal match de foot.