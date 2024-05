Année faste pour la science-fiction et le fantastique au sein des studios (Conan le barbare, E.T., The Thing, Blade Runner ou encore Poltergeist), 1982 a durablement marqué les mémoires des cinéphiles. Pourtant, en marge de ces grosses productions, la décennie confirme l’émergence d’auteurs du « bis » plus humbles, parmi lesquels Stuart Gordon (Re-Animator, From Beyond) ou William Lustig (Vigilante, Maniac), bientôt rejoints par leur complice Brian Yuzna (Society). Une vague dans laquelle Harry Bromley Davenport avait toute sa place au regard de son deuxième long-métrage Xtro. Prototype de série B d’exploitation, le film raconte l’histoire de Tony (Simon Nash), petit garçon traumatisé par la disparition inexpliquée de son père (Philip Sayer) quelques années plus tôt. Lorsque ce dernier réapparaît miraculeusement, le surnaturel pénètre le quotidien de la famille. Curieusement, malgré ce coup d’éclat, le cinéaste ne tournera plus rien jusqu’en 1991 et la sortie d’un certain Xtro 2. Loin de ses pairs, il s’inscrit finalement dans le panthéon des étoiles filantes du cinéma de genre, tel Jim Muro et son Street Trash. Devenue avec le temps une curiosité culte, la bobine avait tout pour rejoindre les rangs du Chat qui Fume. C’est désormais chose faite avec sa sortie en Blu-Ray et en grandes pompes chez l’éditeur. Le moment est donc venu d’ausculter ce curieux objet aussi fendard dans ses excès qu’étonnamment mélancolique.

Si sa bande originale au synthétiseur signée par le cinéaste lui-même et quelques choix esthétiques hasardeux (mention spéciale aux tapisseries) ancrent le film dans un kitsch et un mauvais goût typique des années 80, Xtro se révèle bien plus réussi que ses atours de bisserie opportuniste laissent présager de prime abord. L’un de ses producteurs, Robert Shaye, bientôt derrière le succès des Griffes de la nuit, avait une idée claire : surfer sur le succès de Phantasm et son atmosphère angoissante, comme le rapporte le réalisateur dans l’un des bonus de cette édition. Au script initial de Michel Parry (trop similaire aux productions Hammer), le patron de New Line préfère le traitement de Bromley Davenport, Iain Cassie et Robert Smith, qui lui semble plus proche de l’esprit du thriller de Don Coscarelli. Dans les faits, Xtro pioche çà et là dans les cartons récents, tel cet accouchement traumatisant, relecture crapoteuse de la scène mythique d’Alien. Le metteur en scène, qui confesse en interview que son coup d’essai Whispers of Fear était un décalque éhonté du Répulsion de Polanski, ne se contente pourtant pas de bêtement recopier les succès en vogue. Aidé par des effets spéciaux artisanaux mais néanmoins efficaces (l’image de l’extraterrestre surgissant dans les phares d’une voiture fait son petit effet) et une inventivité réjouissante (la séquence où les jouets de Tony prennent vie pour malmener sa voisine acariâtre), le cinéaste tire le meilleur de son scénario. Il enchaîne les moments chocs, à l’instar de cette copulation entre une femme et un monstre, quitte à frôler la succession de vignettes, de visions, totalement décorrélées les unes des autres. Celui qui aborde son œuvre d’une manière détachée, confessant à demi-mot avoir tourné le film sous l’influence de substances, révèle d’ailleurs que le manque de budget le contraint à sacrifier ses scènes de transition, nuisant ainsi à l’homogénéité du tout. Difficile par exemple de comprendre clairement comment fonctionnent les pouvoirs de la créature.

Évoquant certaines thématiques présentes dans E.T. (probable coïncidence, le chef-d’œuvre de Spielberg étant sorti durant le tournage d’Xtro), le film est hanté par le souvenir d’un père absent, littéralement volatilisé, dont le fils retrouve la présence en une figure non-humaine. Ici, l’alien ne revêt pas de dimension christique ou miraculeuse, il ne parvient pas à ressouder une cellule familiale en difficulté. A contrario, la réapparition d’un Sam pour le moins transformé, fait office de détonateur, mettant à mal le couple formé par Rachel (Bernice Stegers vue dans La Cité des femmes de Fellini), et son nouveau mari, Joe. Se révèle alors le véritable cœur du long-métrage : un drame conjugal façon Kramer contre Kramer, auscultant, à sa manière, les bouleversements sociétaux de son époque (famille recomposée, etc…). La mère, qui a du mal à se remettre de la disparition de son époux survenue trois ans plus tôt, ne laisse que peu de place à son nouveau compagnon, contraint quant à lui, de faire avec les réticences de son beau-fils. La séquence où Tony les interrompt en plein ébats est symptomatique. Même involontairement, il les empêche de fait d’avoir une véritable vie de couple. Le foyer se change en épicentre de la bizarrerie, de l’épouvante. Bromley Davenport cherche à y faire naître la terreur au cœur de la plus banale quotidienneté, à l’instar de simples figurines devenant des armes mortelles, ou d’un frigo changé en incubateur. Le personnage interprété par Philip Sayer (comédien issu de la Royal Shakespeare Company) gagne en revanche une aura presque mystique. Sa relation fusionnelle et dérangeante avec son enfant provoque chez ce dernier d’étranges saignements, comme des stigmates aux consonances religieuses. Le final, et sa trinité réunie, conclut un récit profondément intime et pessimiste, à des années lumières de ses oripeaux de délire jouissif.