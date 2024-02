Charles K. Feldman fait partie de la légende hollywoodienne. Bel homme, charmeur, ami de tout le gratin de la Cité des Anges, il commence en tant qu’agent avant de fonder sa propre compagnie de production et de créer par là même, le principe du package deal, qui consiste à vendre un projet reposant sur un casting entièrement composé de stars à un studio. Il éprouve cette technique en 1942 sur Pittsburgh de Lewis Seiler pour lequel il réunit Randolph Scott, Marlene Dietrich et John Wayne. S’ensuivent de nombreux succès tels qu’Un tramway nommé désir, Sept ans de réflexion, Macbeth ou encore La Rivière rouge. Poussant sa stratégie de défilés de vedettes à son paroxysme, il s’attelle à deux énormes projets durant la deuxième moitié des années 60 : What’s New Pussycat ? et Casino Royale. Des distributions quatre étoiles qui entraînent inévitablement différentes tensions et batailles d’ego au cœur de longs-métrages que Rimini Editions a décidé de mettre en lumière au travers de sorties combo Blu-Ray/DVD agrémentés de nombreux bonus. Près de soixante ans après leurs sorties, que reste-t-il des délires mégalos et de la folie des grandeurs du producteur ?

What’s New Pussycat ? (Quoi de neuf Pussycat ?) de Clive Donner (1965)

Feldman compte parmi ses proches un certain Warren Beatty. Intronisé sex-symbol suite à ses rôles dans La Fièvre dans le sang et Lilith, ce dernier soumet à son ami un synopsis semi autobiographique, dans lequel un dragueur invétéré se retrouve tiraillé entre son envie de se ranger auprès de celle qu’il aime et ses pulsions débordantes pour toutes les femmes qui l’entourent. Tous deux commencent à travailler sur un scénario mais le producteur va rapidement demander l’aide d’un jeune comique new yorkais du nom de Woody Allen qui a jusque-là comme seule expérience d’avoir écrit des scripts pour The Sid Caesar Show, une série télévisée à succès. Mécontent du traitement proposé par ce nouvel arrivant, Beatty claque la porte et ne sera même pas crédité au générique. Pour mener à bien cette comédie déjantée, le nabab fait appel à Clive Donner, un cinéaste britannique qui s’est distingué en signant une adaptation d’Harold Pinter intitulée Le Concierge. Fidèle à ses habitudes, il convie tout son carnet d’adresses à se joindre à la fête. What’s New Pussycat ? doit être un prototype de film événement, moderne, pop, et il compte bien mettre toutes les chances de son côté afin de réussir son pari.

Passé un générique signé Richard Williams accompagné de la chanson titre de Tom Jones composée par Burt Bacharach (qui reprendra du service sur Casino Royale), le ton est donné. Les stars se succèdent dans les rôles titres ou au détour de courtes apparitions. Dans ce défilé de visages connus, Romy Schneider, à peine sortie du tournage avorté de L’Enfer de Clouzot, et Peter Sellers, auréolé du succès de La Panthère rose, tirent leur épingle du jeu. Le comédien, qui se remet tout juste d’une crise cardiaque qui faillit lui coûter la vie, profite de l’occasion pour livrer un numéro dont il a le secret, entre perruque improbable et accent allemand, quitte à parfois tirer la couverture à lui, comme lors d’une hilarante scène de funérailles vikings. Les caméos quant à eux oscillent entre l’amusant (Françoise Hardy, Richard Burton) et le franchement opportuniste, telle l’arrivée en fanfare d’Ursula Andress, qui n’apporte strictement rien au récit et surfe sur le succès de Dr. No en permettant à Sellers une réplique sans doute improvisée au regard de la réaction de l’actrice. Si Clive Donner emballe le tout avec une certaine élégance, faisant montre d’une efficacité comique certaine (en témoigne la séquence dans le cours d’anglais ou le running gag de la tentative de suicide), force est de constater que le film accuse une sérieuse baisse de régime. Un ventre mou préjudiciable au cœur d’un long-métrage hédoniste comme le qualifie Philippe Guedj dans son supplément, avant de s’achever par un final dantesque où le cinéaste lâche définitivement la bride à grands coups d’humour slapstick. Pourtant, au milieu de ce désordre plus ou moins maîtrisé réside l’un des plus grands intérêts de What’s New Pussycat ? : le portrait du tombeur Michael James. Rôle initialement prévu pour Beatty mais qui revint à Peter O’Toole, l’homme est rédacteur en chef d’un magazine de mode dans un Paris de carte postale où l’on sirote de l’absinthe en terrasse et où se côtoient Van Gogh ou Toulouse Lautrec. Cet affranchissement total de tout réalisme et cette folie qui irriguent le tout ne sont pas une simple afféterie, ils sont la projection fantasmée des obsessions du héros. Cependant, réduits à de simples objets de désir, incarnant des archétypes fétichistes (l’institutrice, l’infirmière), quand ils ne sont pas purement et simplement taxés d’hystériques, les personnages féminins y dénotent d’un sexisme ordinaire ancrant pleinement le long-métrage dans son époque et ses travers.