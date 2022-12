Après le tournage agité, pour ne pas dire cauchemardesque, que représenta Les Désaxés (The Misfits, 1961), John Huston décide de mener à bien un projet dont il rêve depuis quelques années, celui de s’attaquer à rien de moins que l’une des figures majeures du XXème siècle : Sigmund Freud. Cinéaste déjà reconnu et célébré, qui compte alors à son actif des réussites telles que Quand la ville dort, Key Largo ou encore Moby Dick, il avait fait appel dès 1958 à Jean-Paul Sartre, l’un de ses amis proches, afin de rédiger un script qui suivrait les jeunes années du pionnier de la psychanalyse, entre embûches de ses pairs et découverte de l’inconscient. Celui-ci s’exécute et livre un premier jet de près de 600 pages que le studio rejette, imposant de sévères coupes. Le philosophe refuse de toucher à son œuvre et se retire, avant que sa version ne soit publiée à titre posthume en 1984 sous le titre Le Scénario Freud. Charles Kaufman et Wolfgang Reinhardt s’attellent aux réécritures et la production est finalement lancée en 1961 avec Montgomery Clift dans le rôle principal. Freud, passions secrètes suit donc le parcours du médecin qui doit faire face aux rejets de ses théories balbutiantes dans la Vienne de 1885. Après un DVD paru en 2017, Rimini Editions propose aujourd’hui un mediabook du film comprenant le Blu-Ray, deux DVD, ainsi qu’un livre de 80 pages intitulé Freud, Huston, Sartre, Clift : Histoire d’un film sous influence, signé Marc Godin. Le moment est venu d’analyser cette œuvre à mi-chemin entre plusieurs courants.

Le long-métrage n’est pas un biopic au sens académique du terme. En premier lieu, il choisit de ne couvrir qu’une période très précise de la carrière du scientifique, mais surtout, il laisse sa vie privée et intime au second plan. Bien qu’au centre de ses recherches, la famille de Freud n’est que peu montrée à l’écran. Les discussions avec son épouse (campée par Susan Kohner) ne concernent ainsi que sa profession. Son existence entière ne tourne qu’autour de ses recherches, ses avancées reposent d’ailleurs sur l’exploration de ses propres traumas, de ses souvenirs refoulés. Huston fait de son protagoniste la clef de voûte qui sous-tend l’entièreté du récit. Il le filme souvent en gros plans, son visage envahissant le cadre lors des proto-séances, comme pour signifier sa place centrale au sein de la science qu’il est en train de développer. La réussite de l’ensemble doit également beaucoup à la prestation de Montgomery Clift, dont il s’agit ici de l’avant-dernier film avant son décès en 1966. L’acteur, dont la santé était déclinante, connut par ailleurs une collaboration difficile avec le metteur en scène, qui l’avait déjà dirigé dans The Misfits et n’a pas hésité à le pousser jusqu’à ses limites physiques avant d’envisager de le remplacer par Eli Wallach. Cet épuisement véritable joue probablement en la faveur de l’interprétation de Clift, magnétique. Anonyme au milieu des docteurs dans l’introduction, âme perdue solitaire qui déambule au milieu de Vienne. Son regard, que le réalisateur saisit souvent en plan rapproché, semble viser plus loin que les connaissances de ses confrères, perdu dans un horizon que seul lui perçoit. Une dimension de récit initiatique s’empare alors de Freud, passions secrètes. L’inconscient devient une énigme alchimique qu’il faut percer à jour, comme le prouve cette récurrence des portes symboliquement fermées que le personnage doit déverrouiller les unes après les autres. Le tout prend alors des atours de roman d’aventures, une quête quasi mystique (le cinéaste du Trésor de la Sierra Madre a adapté Moby Dick en 1956) dans laquelle le héros s’embarque, franchissant les épreuves jusqu’à descendre aux enfers pour se découvrir lui-même. L’un de ces obstacles est évidemment la figure du père que Bernard Benoliel analyse en profondeur dans le supplément Freud, les yeux grands ouverts. Ce dernier décrit Meynert (Eric Portman) et Breuer (Larry Parks) comme deux incarnations paternelles, dont l’une se prend littéralement pour Dieu. Alors qu’il agonise sur un trône de certitudes, il déclare d’ailleurs au jeune Sigmund « vous êtes mon fils spirituel ». Le critique ajoute également un autre nom, symboliquement rayé de la distribution mais pourtant essentiel, celui de Jean-Paul Sartre. Mais sous l’exploration des tréfonds de l’esprit humain, John Huston retrouve ses premières amours, celles d’un certain cinéma de genre.