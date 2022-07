Connu du grand public pour avoir signé Miss Daisy et son chauffeur en 1989, dont l’Oscar du meilleur film suscita les mêmes controverses que celui attribué à Green Book trois décennies plus tard, Bruce Beresford ne saurait être résumé à un simple cinéaste académique et formaté. Après avoir décroché un diplôme en Arts à l’Université de Sydney à vingt-quatre ans, il s’envole pour le Nigeria où il travaille pendant deux ans comme monteur avant de rejoindre l’Angleterre et œuvrer au sein du prestigieux British Film Institute. De retour en Australie, il réalise son premier long-métrage, The Adventures of Barry McKenzie, une comédie avec l’humoriste Barry Humphries, en 1972. Hâtivement assimilé au courant de la ozploitation, le metteur en scène s’essaie au documentaire (The Wreck of the Batavia) et au téléfilm (Poor Fella Me) puis s’expatrie une nouvelle fois au Royaume-Uni pour tourner Side by Side aux côtés de son complice Humphries en 75. C’est son film de guerre Héros ou salopards (1980) qui éveille la curiosité des producteurs Mary-Ann et Philip Hobel qui cherchent à développer leur première fiction, Tendre bonheur. Tiré d’un scénario original du dramaturge Horton Foote, à qui l’on doit de nombreuses adaptations telles que Du Silence et des ombres, La Poursuite impitoyable ou Le Sillage de la violence – tiré de l’une de ses pièces -, inspiré à ce dernier par le parcours de son neveu, chanteur de country, le récit suit le parcours de Mac Sledge (Robert Duvall). Ancienne star déchue devenue alcoolique, l’homme tente de se reconstruire auprès de Rosa (Tess Harper), une jeune veuve, et de son fils Sonny (Allan Hubbard). Première incursion américaine de Beresford, Tender Mercies, malgré sa présence en compétition au festival de Cannes 1983, est depuis tombé dans un oubli injustifié que cette édition proposée par Studiocanal dans sa collection Make My Day ! se charge de corriger.

L’une des forces du film tient dans la bouleversante interprétation d’un Robert Duvall (également coproducteur) alors en pleine remise en question. Si les années 70 furent une période faste pour sa carrière (M*A*S*H, THX 1138, Network, la trilogie du Parrain, Apocalypse Now), les 80’s démarrent sur deux longs-métrages oubliables : Sanglantes confessions d’Ulu Grosbard et 200 000 dollars en cavale de Roger Spottiswoode. Ici, il incarne un individu détruit, imparfait, aussi attachant que parfois détestable, un rôle qui lui vaudra l’Oscar du meilleur acteur (alors qu’Horton Foote repartira avec une récompense pour le meilleur scénario). D’abord mystérieux, taiseux, il garde le secret sur un passé que des personnages secondaires se chargeront de révéler au spectateur, à l’instar d’un journaliste trop envahissant et de son ex-femme Dixie (Betty Buckley, apparue dans Frantic ou Carrie) qui lèvera le voile sur leur relation chaotique et le comportement violent de celui-ci. Lors d’une séquence musicale, cette dernière interprète une chanson dont les paroles semblent directement adressées au protagoniste, pourtant discret parmi la foule, Beresford se chargeant de relier leurs deux visages à l’aide d’un simple champ-contrechamp signifiant. Loin du pathos et du traitement lourdingue de A Star is Born version 2018 par exemple, le cinéaste évite toute complaisance et prend le soin de ne jamais filmer son anti héros lorsqu’il sombre dans ses travers et retrouve ses démons. Ainsi, l’introduction se contente-t-elle de ne montrer que sa silhouette en ombre chinoise titubant et éructant sur l’un de ses amis, cadré à travers une fenêtre opaque. Puis, le générique nous donne à voir l’homme assis sur son lit, immobile, honteux et encore embrumé par l’alcool. Une simple et touchante séquence de retrouvailles avec sa fille (incarnée par Ellen Barkin, dans l’un de ses premiers rôles au cinéma) finit de nous dévoiler un individu sensible, qui préfère taire ses sentiments quitte à passer à côté de l’amour de ses proches. Celui qui n’est plus l’ombre de lui-même est constamment ramené à sa gloire d’antan, que ce soit à travers des photos placardées sur les murs ou par l’intermédiaire d’une admiratrice qui lui demande maladroitement « Vous étiez vraiment Mac Sledge ? », comme s’il n’existait plus réellement, que sa vie ne résidait que dans son statut de star.