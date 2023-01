Le terme de film culte est parfois galvaudé, mais s’il est un exemple dans le paysage cinématographique francophone qui n’a pas usurpé son titre, c’est bien C’est arrivé près de chez vous. Porté par la verve d’un tout jeune Benoît Poelvoorde, le documenteur sorti en 1992 qui suit les pérégrinations d’un tueur en série vantard et philosophe, est coréalisé par l’acteur lui-même et deux anciens élèves de l’INSAS, Rémy Belvaux et André Bonzel (également chef-opérateur). À la surprise générale, la comédie noire est sélectionnée au festival de Cannes, dans le cadre de la Semaine de la Critique, et fait sensation sur la Croisette. Le trio avait travaillé ensemble cinq ans plus tôt à l’occasion de Pas de C4 pour Daniel Daniel, fausse bande-annonce narrant les exploits d’un espion à côté de la plaque. Poelvoorde y fait déjà montre de son talent hors du commun et les metteurs en scène expriment leur amour d’un certain cinéma de genre (polar, espionnage…). L’histoire est connue, le comédien devient une véritable star, enchaînant blockbusters (Le Boulet, Astérix aux Jeux olympiques) et projets plus modestes (Saint Amour, Au poste), et Belvaux, après avoir signé Les Carnets de monsieur Manatane pour Canal +, s’enfonce dans la dépression, jusqu’à son suicide en 2006. Bonzel quant à lui, reprend ses activités de directeur de la photographie, avant de finalement revenir à la réalisation en 2021 avec le documentaire Et j’aime à la fureur (titre inspiré d’un poème de Charles Baudelaire). Composé d’images d’archives personnelles et de bobines d’amateurs filmées au cours du XXème siècle, ce dernier tend à explorer les souvenirs oubliés du cinéaste, de sa relation conflictuelle avec son père, à la passion familiale pour le septième art. Sorti en catimini en avril 2022, après une projection à Cannes un an auparavant, le long-métrage est désormais disponible en DVD et combo Blu-Ray/DVD chez L’Atelier d’Images, accompagné du CD de la bande-originale composée par Benjamin Biolay. L’occasion est parfaite de mettre en lumière cette œuvre passée malheureusement inaperçue.

« J’ai peu de souvenirs de mon enfance, mais je me souviens d’une chose : petit déjà, je refusais de manger ». Cette phrase d’introduction, déclamée en voix off par André Bonzel lui-même, alors qu’une photo occupe l’écran, pose les bases. Le film sera une exploration intime de ses jeunes années, ainsi qu’une vaine tentative de percer les mystères de sa famille, les non-dits et les incompréhensions, par la seule force de l’image. Les extraits hétéroclites qui le composent, moments quotidiens et anecdotiques, forment un patchwork en apparence chaotique qui devient peu à peu terriblement émouvant. La musique, composée par Biolay, renforce la mélancolie du récit d’une vie dont l’issue est déjà connue (« On sait dès le début comment l’histoire finit »). Le réalisateur le confesse dans l’interview Le Regard d’André Bonzel présent en bonus, il lui a fallu plus de huit ans pour mener à bien son projet. Autant d’années à chercher dans sa collection de bobines en 8 mm et 16 mm, à fouiller dans ses propres archives (professionnelles ou personnelles), à reconstituer un passé à partir du vécu d’anonymes. La figure de son père, scientifique et chasseur à ses heures perdues (probable raison du dégoût du narrateur pour la nourriture), est au centre du dispositif. Une relation filiale ambiguë et complexe, entre similarité découverte sur le tard, et volonté de s’échapper de l’ombre paternelle, une relation d’amour haine qui trouve son acmé dans une sublime séquence où le cinéaste se confie sans fard sur les derniers instants de cet homme qu’il a haï durant toute son existence. Bien que lancé dans une quête visant à reconstituer les fragments perdus de sa mémoire, Bonzel explique son choix de mettre en avant des inconnus plutôt que ses proches. Pour lui, tous les souvenirs ne sont pas toujours réalistes, ils sont même, la plupart du temps, idéalisés, et l’on s’en invente pour ne pas voir la réalité en face. Certaines choses méritent, a contrario, d’être oubliées. Creusant un déterminisme familial certain, le metteur en scène se penche sur le rapport quasi génétique au septième art qui parcourt son arbre généalogique (tous sont liés de près ou de loin au monde du spectacle). Une passion qui se transmet, tout comme l’obsession sexuelle de son aïeul Maurice, dont il semble avoir hérité. Loin de toute nostalgie, le long-métrage opte pour une véritable pulsion de vie qui guide les générations, entre humour, drame passé sous silence durant des années (les liens troubles avec la Collaboration, évoqués sans filtre) et amour de la beauté féminine et de la sensualité. Coproduit par l’épouse du réalisateur, Anna, ainsi que Laetitia Gonzalez et Yaël Fogiel (déjà derrière Carré 35 d’Eric Caravaca), Et j’aime à la fureur se révèle bouleversant dans sa veine autobiographique et incroyablement puissant dans son rapport au cinéma.