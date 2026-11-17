Le chef d’œuvre de Martin Scorsese – mais aussi de Paul Schrader, auteur du scénario -, Taxi Driver, vient de ressortir en salles (en 4K). Il s’agit de fêter son cinquantenaire.

Un vétéran de la guerre du Vietnam, Travis Bickle (Robert De Niro), souffrant manifestement de stress post-traumatique, sexuellement frustré, paranoïaque patenté, devient chauffeur de taxi et travaille la nuit dans les rues chaudes de New York. Il se donne progressivement une mission délirante : nettoyer par la violence la Grosse Pomme de ce qu’il considère être la racaille qui la corrompt, la salit, la pollue.

Nous choisissons ici, pour cette première partie, de parler de l’entame filmique.

Moult commentateurs ont rappelé que les génériques – titres, images et sons – dignes d’intérêt sont ceux qui, subtilement, constituent des épitomisations, des anticipations symboliques, des métaphorisations – ce terme est emprunté à Saul Bass – des films qu’ils ouvrent. Il en va ainsi du générique de Taxi Driver.

En ce que nous supposons être un léger ralenti, un taxi jaune filmé d’assez près et en légère contre-plongée passe, enveloppé d’une étrange fumée – la traversant, sortant d’elle – dont on peut comprendre qu’elle est cette vapeur émanant souvent des bouches d’égouts de New York. À l’arrière-plan, quelques petits cercles colorés qui doivent être des lumières de lampadaires – on pourrait penser à des étoiles dans le ciel.

Accompagnant ces images, la stupéfiante musique de Bernard Herrmann (1) qui alterne, parfois en fondus, passages inquiétants – batterie un peu militaire, cordes… – et mélancoliques – saxophone jouant dans un style jazz underground, piano…

Il y a un terme trouvé sur le blog d’un certain Henny Wood qui, quoique pouvant paraître incongru, résume parfaitement notre ressenti. Il parle, à propos du taxi, de la quasi-représentation d’un vaisseau spatial – « spaceship » (2). L’association est intéressante, car la réalité est artistiquement transfigurée et subjectivisée.

Parmi les images qui suivent, il y a des plans serrés sur les yeux de celui qui se révélera être le protagoniste Travis Bickle. L’homme regarde à gauche, à droite… Il y a aussi des plans de rues. Le spectateur, de par son attente – lui qui connaît au moins le titre du film, a vu l’image du véhicule… -, peut déduire que ces plans de zones urbaines sont comme des contrechamps des plans des yeux, et montrent donc ce que regarde Travis. Mais il n’y a pas de raccords visuels évidents : on peut imaginer les deux types de représentations aussi bien comme déconnectées que comme connectées.

Des effets très particuliers ont été réalisés pour ces plans dont nous parlons. Dan Perri est généralement mentionné les concernant – mais il ne faudrait pas oublier le directeur de la photographie Michael Chapman, tellement important pour le film. Perri a été un célèbre concepteur de logos et de génériques, qui a eu, à ses débuts, Saul Bass comme mentor. Parmi ses autres réussites : L’Exorciste, Star Wars, American Gigolo, Raging Bull…

Il y a le procédé appelé Chem-Tone et le procédé appelé Slit-Scan.

Le Chem-Tone permet de retravailler des images parfois trop fortement sous-exposées, en raison de la sensibilité limitée de certaines pellicules, des pellicules d’une certaine époque. Il crée également un voile chimique donnant à l’image un aspect diffus et trouble, atténue les contrastes trop marqués.

Le Slit-Scan permet, grâce à des surimpressions multiples et très légèrement décalées, de donner l’impression d’une image animée qui ruisselle et glisse par infimes saccades. Les sensations sont celles d’une vision troublée… par la pluie – qui tombe vraiment, à un moment -, par les larmes – peut-être -, par la confusion et la dissociation psychiques ?… Peut-être.

La teinte dominante dans les plans sur Travis est le rouge. Scorsese annonce ainsi la couleur. Une couleur qui semble d’ailleurs déborder sur les plans du spectacle urbain et humain que le héros voit probablement de derrière son pare-brise ; qui semble les entacher.

Le générique images-sons est comme une clé possible pour appréhender le film : ce qui y est représenté a une dimension fortement, voire pleinement subjective. Ce qui y est représenté est le produit d’un esprit confus, dissolu, dérangé, habité par ses croyances et ses hantises.

C’est une hypothèse interprétative, mais elle se défend.

Taxi Driver est l’histoire d’un homme qui se fait tout un cinéma… D’où l’importance des scènes où Travis regarde des films en salles – films pornographiques – et de ceux où Martin Scorsese lui-même apparaît à l’image, personnalité appartenant au hors-cadre et qui investit l’espace diégétique.

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Un des documents qui nous semblent intéressants de consulter, notamment dans le cadre d’une approche génétique de Taxi Driver, est le script du film, rédigé par Paul Schrader et disponible sur internet (3).

Le scénariste a placé l’épigraphe suivant : « Toute ma conviction repose désormais sur la certitude que la solitude, loin d’être un phénomène rare et curieux, est le point central et inévitable de l’existence humaine » . Cette citation est tirée d’un court essai de l’écrivain américain Thomas Wolfe (1900-1938) : God’s Lonely Man. Un texte publié pour la première fois en 1941 sous le titre Anatomy of Loneliness.

L’ensemble du récit impliquant Travis Bickle, la représentation de son parcours, son portrait psychopathologique sont placés sous le signe de la solitude. La solitude comme condition existentielle, comme caractéristique essentielle de l’être humain.

Suit alors une description de type didascalique du héros. Elle est verbale, mais servira plus ou moins à Scorsese pour sa mise en scène, en images et en sons, et à De Niro pour son jeu. Nous intéresse ce passage concernant ce que l’on pourrait appeler le caractère double, aliéné, fantomatique de Travis : « (…) il a un regard calme et assuré, et un sourire désarmant surgissant de nulle part et qui illumine tout son visage. Mais derrière ce sourire, autour de ses yeux sombres, dans ses joues creuses, on peut voir les traces menaçantes laissées par une vie faite de peurs secrètes, de vide et de solitude. Il semble avoir erré depuis une contrée où il fait toujours froid, un pays dont les habitants parlent rarement. La tête bouge, l’expression change, mais les yeux demeurent perpétuellement fixes, sans ciller, perçant le vide. Travis erre désormais dans les nuits new-yorkaises, ombre sombre parmi des ombres plus sombres encore ».

Concernant cet aspect « fantomatique », parlons rapidement de cette scène, dans le film, où Scorsese a recours à un étrange fondu enchaîné sur le personnage de Travis qui avance dans une rue, après avoir été embauché comme conducteur de taxi. Le décor, l’angle de prise de vue ne changent pas. On peut interpréter cette figure de différentes manières. Nous ressentons pour notre part un caractère spectral ainsi conféré au protagoniste.

Pour finir le présent article, revenons à Thomas Wolfe. Nous avons trouvé dans son texte une autre phrase concernant l’homme solitaire qui renvoie très bien à Travis en tant que protagoniste du film de Scorsese !… « (…) il n’est relié à aucune image [représentation], sinon à celle qu’il crée lui-même ; il ne peut s’appuyer sur aucun autre savoir que celui qu’il parvient à acquérir par le seul regard de ses yeux et de son esprit ».

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1) La musique de Taxi Driver est la dernière signée par Bernard Hermann, qui compte parmi ses nombreuses grandes créations celles pour Citizen Kane, Vertigo, Psychose, Fahrenheit 451, Obsession… Hermann meurt le 24 décembre 1975. Le film de Scorsese sort aux États-Unis en février 1976. Dans un carton du générique de fin, hommage est rendu au compositeur.

2) Henny Wood, « Taxi Driver Opening Analysis », Henny Wood’s Blog, November 5, 2015.

https://woodsh.wordpress.com/2015/11/05/taxi-driver-opening-analysis/

3) Cf. https://bluecatscreenplay.com/wp-content/uploads/2024/02/Taxi-Driver-Script.pdf

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NB : les traductions de citations tirées de textes écrits en anglais sont les nôtres.

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