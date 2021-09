Après une première partie de compte-rendu consacrée aux œuvres les plus récentes, le moment est venu d’aborder les autres sélections de cette 14ème édition des Hallucinations collectives. Le traditionnel Cabinet de Curiosités a fait le plein avec pas moins de huit longs-métrages divers et variés, parmi lesquels des documentaires, du fantastique, de l’animation… Le Mysticisme par la face Est et Rêves en ricochets furent quant à eux, de belles occasion de découvrir des films rares ou méconnus (difficile de se remettre de La Puissance du feu sur grand écran) et des objets de culte qui trouvent toutes leur force dans une salle obscure (Dementia et Le Carnaval des âmes en tête).

Marée Nocturne de Curtis Harrington (1961) / Dementia de John Parker (États-Unis, 1953) / Le Carnaval des âmes d’Harold « Herk » Harvey (États-Unis, 1963)

Trois longs-métrages en Noir & Blanc réalisés entre 1953 et 1963 formaient l’ensemble de la section intitulée Rêves en ricochets, trois propositions indépendantes en rupture avec la narration classique, la linéarité, tutoyant une forme onirique parfois aux confins de l’expérimental.

Marée Nocturne premier long de Curtis Harrington (ancien collaborateur de Kenneth Anger) après plusieurs courts remarqués dont le superbe Picnic, s’inspire d’une nouvelle non publiée du réalisateur, The Girl from Beneath the Sea. Marin en permission à Santa Monica, Johnny Drake (Dennis Hopper) tombe sous le charme de Mora (Linda Lawson), qui gagne sa vie en tant que femme-sirène dans le cirque du possessif Capitaine Murdock (Gavin Muir), et dont tous les anciens prétendants ont fini mystérieusement noyés. Film noir flirtant suggestivement vers le fantastique lors de ses visions oniriques, Night Tide suit une structure codifiée de son récit qu’il trompe, trahit discrètement par sa mise en scène (cadrages aux airs de peinture ou photographies vivantes, transition de montage). Harrington parvient à façonner une atmosphère poétique (l’inspiration Cocteau est palpable) et mélancolique, en saisissant instinctivement le potentiel de ses décors (le travail sur les ombres est très beau, tout comme l’utilisation de la musique), avec une facilité étonnante. Atout non négligeable, le jeune Dennis Hopper illumine chacun des plans, transforme le héros en rêveur candide et émouvant. Nicolas Winding Refn qui n’a jamais fait mystère de son admiration pour le film (il le cite comme inspiration pour The Neon Demon, notamment dans la manière de filmer Los Angeles), a financé sa restauration (qu’il propose gratuitement sur sa plateforme ByNWR).

Inspiré d’un cauchemar que lui avait raconté sa secrétaire Adrienne Barett (qui interprète l’héroïne), John Parker, fils d’un exploitant de salles, tournait à partir de cette matière, en six jours, ce qui allait rester comme son unique réalisation, Dementia. Sortie dans une seule salle new-yorkaise en 1958, retiré de l’affiche au bout de deux semaines, le film ne bénéficia pas d’exploitation à l’international, poussant son auteur à l’abandonner. Récupéré par la suite par un producteur qui entreprit de le remonter afin de le rendre plus accessible (ajouts de voix-off, suppression de certaines séquences) sous le titre Daughter of Horror, le parcours chaotique du long-métrage explique en partie sa rareté. Présenté dans son montage original et en copie restaurée, nous nous sommes retrouvé face à un fascinant labyrinthe d’images où les sensations précèdent le sens, où l’expérience visuelle et sonore (pas le moindre dialogue, juste des ricanements) s’affranchit de toute velléité narrative. Cauchemar halluciné et hallucinogène, Dementia, nécessite qu’on s’y abandonne pleinement pour en goûter les nombreuses richesses. Déluge de motifs obsédants (cette Une de journal« Mysterious Stabbing », ce canapé au beau milieu d’un cimetière,…) soutenu par une bande-son grandiose de George Antheil (compositeur sur House By The River de Fritz Lang, Le Violent de Nicholas Ray), il s’agit d’une œuvre avant-gardiste (trop pour son époque manifestement), aussi angoissante qu’inspirante.

Matrice cinématographique des obsessions d’un certain David Lynch, Le Carnaval des âmes demeure le seul et unique long-métrage de Herk Harvey. Une jeune femme, Mary (interprétée par Candace Hilligoss), miraculeusement rescapée d’un accident de voiture, est assaillie de visions d’un étrange inconnu (Harvey lui-même) qui la mènent jusqu’à un parc d’attractions abandonné. Ce script simpliste fait office de prétexte au cinéaste pour plonger dans la psyché tourmentée de son héroïne, harcelée de toutes parts par des figures masculines (dont l’homme mystérieux), et ne souhaitant que trouver son havre de paix. L’introduction en forme de rodéo sauvage la montre d’ailleurs refuser le petit jeu viriliste qui semble amuser ses amies. Une dimension psychanalytique se dessine ainsi en creux (préfigurant Mulholland Drive, notamment) mais Carnival of Souls ne plonge pas pour autant dans l’abstraction trop théorique et offre au spectateur son lot de visions inoubliables. Parmi celles-ci, les visages blêmes et cadavériques sortant de l’eau (inspiration évidente de George A. Romero pour La Nuit des morts-vivants) ou encore cette valse infernale emportant Mary dans un tourbillon vertigineux au son d’une musique de carrousel. Véritable échec à sa sortie, il avait été vendu comme un pur divertissant de drive in, le film a fort heureusement été réhabilité avec le temps, jusqu’à encourager Wes Craven (autre grand fan) à produire un remake en 1998. Raté dans les grandes largeurs, celui-ci n’atteint pas la folie entêtante de son prestigieux modèle. (V.N. & J-F.D.)

Burroughs : The Movie d’Howard Brookner (USA, 1983) / Crumb de Terry Zwigoff (USA, 1994)

La cuvée 2021 des Hallus fut marquée par la place accordée aux portraits d’artistes au sein du Cabinet de curiosités, à travers la projection de documentaires consacrés à deux grandes figures américaines du XXème siècle : William S. Burroughs et Robert Crumb.

Le long-métrage signé Howard Brookner, Burroughs : The Movie, revient en détails sur la vie, le travail et les obsessions de l’auteur du Festin nu. Biographie tour à tour comique et touchante de l’écrivain, marquée par un véritable défilé de grandes figures de la littérature (Allen Ginsberg) et de la peinture (Francis Bacon), le film brasse des thèmes aussi variés que la filiation, les regrets, l’art, la politique. Burroughs y est perçu comme un génie de l’écriture, un véritable inventeur de forme qui peine à masquer sa grande sensibilité sous un cynisme de façade. Il revient sans détour sur son existence, jalonnée de drames, sur son rapport à son homosexualité, à la violence, à ses diverses addictions et au monde du spectacle. Le long-métrage, composé de moments de vie et d’entretiens sans filtre, fait sien la technique du cut-up, chère aux membres de la Beat Generation. Le cinéaste morcelle le tout en instants qu’il raccorde entre eux de manière aléatoire pour faire surgir une signification nouvelle. Ainsi, le témoignage de son fils, William Jr, poète junkie et gravement malade, prend une toute autre dimension lorsque l’assistant (et amant) de l’auteur se présente lui-même comme son enfant spirituel. Se dégage alors une dimension de tragédie antique, une opposition entre « frères ennemis », résumée en un simple regard faussement détaché d’un père apprenant la mort de l’un d’eux. Entre deux répliques cinglantes et souvent très drôles du « protagoniste », Brookner questionne ce dernier sur ses parts d’ombre et révèle des contradictions évidentes. Condamné pour avoir tué sa compagne lors d’un jeu absurde sous l’emprise de drogue, Burroughs aborde pourtant sa passion pour les armes de toute sorte, comme une fascination pour ce qui le plongea dans la pire période de son existence selon son propre aveu. Documentaire passionnant d’une figure iconoclaste, Burroughs : The Movie offre une approche formelle aussi ambitieuse que vectrice de sens, marquée par la collaboration de Jim Jarmusch (au son) et Tom DiCillo (à la photo). (J-F.D.)

En 1986, Terry Zwigoff signait un premier documentaire, Louis Bluie, consacré à un bluesman oublié, Howard Armstrong. Il témoignait déjà dès ses débuts d’un goût pour les figures marginales de la pop culture et surtout, détail amusant, l’affiche était conçue par Robert Crumb. Celui qui fut surnommé « le Balzac proustien de la bande-dessinée », satiriste cinglant de la société américaine, partage en effet avec metteur en scène, une passion pour le blues. Proches, les deux hommes entamèrent une collaboration qui accouchera en 1995 du deuxième long-métrage du cinéaste. Il a pu suivre l’artiste près d’une dizaine d’année et ainsi nous plonger deux heures durant dans son intimité, l’observant à l’œuvre, en conférence ou plus simplement en s’adressant directement à lui, tout en faisant intervenir plusieurs membres de sa familles ou certaines de ses anciennes compagnes. Il en résulte, un portrait dense et fourni d’une figure aussi culte que controversée. Crumb constitue un objet passionnant pouvant s’adresser avec le même intérêt aux néophytes et aux connaisseurs. D’une part, le réalisateur s’abstient de tout jugement à l’encontre d’un protagoniste qu’il ne cesse d’écouter, d’interroger, sans éluder ses zones d’inconforts (en ce sens pas la moindre complaisance n’est de rigueur), ses positions les plus polémiques (notamment les accusations de misogynie). D’autre part, à mesure que l’homme se dévoile, se voit mis à nu, soit frontalement soit par les témoignages de ses proches, son étude gagne en complexité, en ambiguïté. Le ton du film se fait tour à tour drôle et acide mais, aussi parfois franchement inquiétant voir sordide, quand il n’est pas également tout simplement émouvant. Le cinéaste nous permet de découvrir un individu torturé, dissimulant ses peurs et souffrances dans la provocation, elle-même transcendée par ses prédispositions artistiques (la précision de ses coups de crayon est remarquable). Crumb, fort d’une matière riche et brûlante (comprendre encore pertinente un quart de siècle plus tard), dépasse le cadre du simple portrait pour implicitement interroger plus largement le geste artistique. Faut-il comprendre une démarche pour l’apprécier pleinement ? Une œuvre (quelle que soit sa qualité) peut-elle se suffire à elle-même ? Quelle est l’importance du contexte ? Le long-métrage se fait alors l’écho de questions régulièrement au cœur de l’actualité ces dernières années lorsqu’il s’agit par exemple de réinterpréter un film, un livre, une pièce, à l’aune du contemporain, quitte à imposer arbitrairement une grille de lecture inévitablement hors de propos et déconnectée de son essence. Cette pertinence supplémentaire renforce la dimension précieuse de cette réalisation de référence dans son domaine, le portrait documentaire d’un artiste. En 2001, Terry Zwigoff passera à la fiction en adaptant une bande-dessinée de Daniel Clowes, Ghost World, lequel présente un personnage de vieux collectionneur campé par Steve Buscemi, qui n’est ni plus ni moins qu’un avatar de Robert Crumb. Une manière pour le (trop rare) réalisateur de créer une continuité en filigrane à l’intérieur d’une filmographie courte mais pleine de réussites fulgurantes. Crumb en est incontestablement une. (V.N.)