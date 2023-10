Alors que A mon seul désir l’un des meilleurs films français de 2023, connaît une seconde vie en DVD (édité par Pyramide Vidéo), sa réalisatrice Lucie Borleteau a bien voulu nous accorder un long entretien qui s’est vite transformée en discussion passionnante et naturelle sur le cinéma, le corps, la sexualité, féminité et féminisme. Lucie Borleteau ressemble à son film : lumineuse, franche et joyeuse. En un mot, libre.

