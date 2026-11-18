Oh Arras. Tu crées un étrange tourbillon autour de toi et tes rites (près de 13 ans d’amour aujourd’hui) : l’arrivée en gare, la marche grise vers la Grand-place, la vibration du Village, la première attente devant un Megarama bondé. Déjà un an ?

Si le temps s’est suspendu sans toi (tout en en profitant pour rouler avec un plaisir carnassier sur l’ensemble de l’équilibre du monde et de nos vies comme d’autres sur un lycéen en colère, certes), le plaisir lui reste intact, et l’accueil toujours aussi miraculeux.

Recette extraordinaire pour un festival qui ne cesse de battre ses propres records d’année en année, au point de se sentir presque à l’étroit dans son système actuel : les files pour le Megarama débordent allégrement, et les séances de la compétition sont prises d’assaut et complètes plus d’une semaine à l’avance, quand certaines projections doivent même exceptionnellement être dupliquées en plusieurs salles simultanées pour faire face à l’affluence, nouvelles salles elles-mêmes complètes.

Preuve en est à la fois d’une vitalité folle du cinéma quand on crée l’évènement et qu’on programme avec talent, démonstration d’une envie forcenée des spectateurs d’y participer, d’en être (certains même de loin, et en famille), et d’une forme de magie arrageoise, renouvelée année en année par la grâce de ceux qui font ce festival : Eric Miot et Nadia Paschetto, bien sûr, mais de manière bien plus globale l’ensemble des acteurs de Plan-Séquence ou ailleurs de ces quelques jours, pour la plupart eux-mêmes fidèles à l’évènement. Public et pro se plaisent alors à retrouver des visages sous cette tente blanche immense qui témoigne bien de l’esprit du Festival. Un Village ouvert à tous, spectateurs ou non, et où se mêlent anonymes, jury, interviews, musique, repas, sans condition autre que le plaisir d’être là.

Plongée immédiate dans une programmation éclectique et soignée, qui voyage de classiques en découvertes des confins de l’Europe de l’Est (la compétition, visions de l’est) au Nord (découvertes européennes, compétition encore), au sud (pour une programmation spéciale « crime à l’italienne » autour du giallo), ou complètement à l’ouest (Perspectives du cinéma francais et un chouette focus sur la Belgique). Du rêve (Jean-Pierre Jeunet) au réel et les remous de l’Histoire (Volker Schlöndorff), chroniques d’un monde qui perd sa boussole, mais dont il restera les traces de la lutte (Ouvriers, Patrons & Révolution).

Prêts pour la fanfare et la révolution ?

« L’emmurée vivante » de Lucio Fulci [Crime à l’italienne]

Enfant, Virginia, en voyage scolaire, est saisie d’une vision : une femme chute d’une falaise. À des milliers de kilomètres de là, au même moment, la mère de Virginia se suicide de cette même falaise.

Adulte, mariée à un riche italien du nom de Francesco Ducci (Gianni Garko) et alors que tout semble aller pour le mieux dans le meilleur des mondes comme le souligne le sirupeux générique du film, Virginia (Jennifer O’Neill) est à nouveau assaillie : une femme morte est emmurée dans une pièce mystérieuse. Un magazine est posé au sol. Une cigarette se consume. Un miroir est brisé. Une autre femme, bien plus âgée, saigne, le crâne fracassé, tandis qu’un homme boiteux approche.

Accompagnée de son ancien amant et aujourd’hui thérapiste (Marc Porel), Virginia va tout faire pour résoudre l’énigme obsédante, quitte à mettre en danger son propre destin…

Dernier giallo de Fulci avant sa grande bascule dans le gore, contre toute attente « calme » (sous-entendu : sans sang partout et sans personne de dénudé), brodant a priori sur un thème classique (Barbe-Bleue) cousu de fil blanc et d’incohérences (en particulier dans le comportement de Virginia, mais, nous le verrons, elles ne sont que d’apparence) ou de coup de pouce sortis du chapeau qui tentent tant bien que mal de combler une intrigue par moments trop complexe pour le film (la petite secrétaire, qui ressurgit régulièrement avec une nouvelle idée géniale, le directeur de musée décidant après dix ans de passer à la moustache et j’en passe), « L’emmurée vivante » promettait, dans son scénario du moins et sa catastrophique première scène, a priori de rejoindre la cohorte des giallo médiocres et oubliables que les décennies 60 et 70 ont produits à la pelle.

Malgré ses références incontestables et écrasantes, d’Edgar Allan Poe (le thème du cadavre dans le mur, la lettre, etc., qui oriente le film bien plus du côté du gothique que du giallo, en passant par Hitchcock [Vertigo notamment, jusqu’à une séquence hommage d’ascension dans une église] jusque au plus évident « Ne vous retournez pas » de Nicolas Roeg pour son rapport au trama, aux fantômes, aux visions et à une ville brumeuse projetant la psyché du protagoniste [Venise chez Roeg, Sienne ici], le film pourtant résiste.

Par son rythme enlevé, bien sûr, par son jeu de pistes, par sa mise en scène parfois brillante [principalement dans son premier tiers, sur cette incroyable séquence de tunnels qui parviennent à rendre une autoroute angoissante], dont on a déjà régulièrement parlé, mais surtout par sa capacité à offrir, l’air de rien, une réflexion autour de l’image et de l’art cinématographique en général.

Au-delà des thèmes abordés frontalement, chacun des indices se révèle pictural : l’enquête ne fait que se relancer par des représentations que l’on poursuit dans des photographies, des magazines, des tableaux, des photographies de tableaux, des recadrages de photos ou des effets de masques sur celles-ci, etc.

Et le film lui-même embrasse ces mises en abyme esthétiques : bien souvent, les plans se dédoublent, et ce que l’on voit du réel est fait de reflets, de reflet inversé, de bascule de point, de zooms qui dévoilent ou enserrent.

C’est que le film tout entier se tient à la surface du miroir, à l’interface des deux mondes : le passé et le futur [le scénario dévoilant bien vite que ce qui semblait être une vision du passé est en fait le fatum de l’avenir], la psyché et la réalité, soi et le monde, le fantasme et sa représentation.

Et quelle meilleure surface du miroir que la toile de projection [on pourrait jouer d’ailleurs sur le mot] : images mouvantes qu’on oppose à celles figées des tableaux/photo/,etc. pour en défendre la vivacité et le venimeux. Le fantasme, au-delà du destin du personnage, c’est les rushes du film, qu’il faudra organiser, modifier, tordre, soit pour en appliquer le programme, soit pour le trahir et sauver son héroïne.

Les images y mentent sans cesse, à la manière, osons-le et toute proportion gardée, d’un « Blow up », et de la séquence d’origine [disposée, tiens, dès la fin d’un générique mensonger façon Santa Barbara et sucre, comme une première matière à retravailler], il ne reste que des morceaux qui surgissent ça et là dans le montage, plus ou moins à leur place, parfois plus sombre, changeant de sens, se révélant ou s’échappant.

D’où l’obsession pour le regard de Virginia, yeux sur lesquels on abuse des zooms : plus on regarde, moins l’on voit, et plus le destin emprisonne. D’où aussi alors ce comportement a priori erratique : à chaque fois que le personnage pourrait s’évader, il choisit la pire des issues, sans cesse un cul-de-sac [un balcon, un échafaudage, etc.], comme si implacablement, les fils du réalisateur la rapprochaient de son enfermement total. Piégée, au fond, comme un spectateur dans son siège, elle nous emporte de l’inquiétude à l’horreur, à mesure que, chromatiquement, le film devient de plus en plus gris, enfonçant le lapin et Alice dans un même geste dans leur terrier, jusqu’au noir absolu : celui du générique de fin ou d’une brique qui à jamais nous emmurera vivants.

Amusant aussi comme le seul moyen de sauver dès lors est le carillon d’un « réveil », que le réalisateur s’amuse à faire passer plusieurs fois de son diégétique à l’extradiégétique, c’est-à-dire du monde du film à notre Univers à nous. Ces « sept notes » [qui donnent le titre original du film « Sette note in nero »] et qu’un certain Quentin Tarantino réutilisera en hommage, lors d’une nouvelle scène de réveil, celle de la Mariée, autre enterrée vivante célèbre mais avec un bien meilleur sens de l’orientation.

« The Guest » de Mads Mengel [Compétition officielle]

C’est jour de baptême pour Elliot. Dans un bien bel hôtel au bord de la mer, Karl [Simon Bennebjerg] et Emilie [Mette Klakstein Wiberg] s’apprêtent à la fête, réglant les derniers détails du menu avec les parents de cette dernière et la sœur de Karl, Rikke [Josephine Park]. Un téléphone vibre, Rikke se crispe. Karl, aux aguets, semble comprendre. Vibeke [Trine Dyrholm], leur mère, arrive, alors qu’elle n’a pas été invitée. Comment vont se dérouler les festivités avec cette intruse ? Comment les tensions sous-jacentes vont-elles à nouveau surgir ?

Autant dire qu’à la lecture du pitch, doublé par l’origine nordique du projet, on se sent immédiatement en terrain connu, tendance film du Nord explorant les psychés de familles dysfonctionnelles ou de systèmes sociaux dont on observe les destructions avec un humour noir et cynique ravageur, quelque part entre Festen, un film de Ruben Östlund, une pièce d’Ibsen et consorts : insérer ici le cliché connu.

Et le film de Mads Mengel (dont c’est la première réalisation) parait d’ailleurs épouser par instants [le discours qui ripe, les dispositifs du repas, etc] et principalement dans son premier tiers ses illustres frères d’armes et les attentes du public : caméra mouvante isolant ses figures à la longue focale embrassant la fébrilité des personnages, décor superbe et ouaté d’un hôtel luxueux et des rites qui s’y déroulent [il faut fêter, rire, célébrer !], conventions bourgeoises empesées qu’une personnalité douteuse et externe vient faire déraper et dévoiler, le tout porté par une partition dynamique donnant à l’ensemble un tonalité de comédie étrange où se prépare un jeu de massacre, à la manière des petits coups que met Vibeke à sa fille.

Mais très vite, le ton se trouble : d’où vient cette insistance jusqu’à l’obsession de Karl pour la surveillance de cette mère certes bizarre, mais pour l’instant calme ? Pourquoi Rikke semble défendre bec et ongles cette femme dont on saisit vite qu’elle est malade ?

Le sourire se crispe, et le film introduit alors progressivement les mécanismes du trauma, cette ambivalence des rôles et des sentiments qu’induit la souffrance mentale.

C’est que, on le comprend bien rapidement, Vibeke n’est pas le père de Festen, pas la mère abandonnant et hippie. Vibeke [dont l’interprétation par Trine Dyrlhom est ahurissante et impressionnante de justesse] est malade. Trouble bipolaire ou personnalité borderline, on ne saurait dire, car Mengels a l’intelligence de ne jamais le nommer, de ne jamais réduire uniquement son personnage à un syndrome. Il cherche, en revanche, crescendo, à en observer les vagues. Les flux et reflux pour Vibeke, d’abord, à qui il porte une attention ambivalente, mais tendre, et dont le surgissement de scène en scène finit par générer une tension proche de la suffocation.

Les ondes que provoquent ces variations sur les autres, ensuite, en particulier ceux qu’elle aura été censée protéger, ses enfants. « The guest » mue alors de scène en scène en précis de ce sentiment brûlant et dévorant de vivre avec un parent défaillant, entre attirance, colère, espoir, tentation du pardon et sentiment perpétuel de trahison et de déception.

Au cynisme de l’ouverture se mêle, de minute en minute, les larmes. Et la grenade dégoupillée du début devient celle des regrets, pour chacun des membres de ce foyer dissolu par la maladie : les enfants, qui n’échapperont pas à ce poids [Karl, malgré son besoin de contrôle et rejet, replonge le plus vite des deux, Rikke elle finit par fuir avant de promptement revenir] et répètent inlassablement les mêmes angoisses à la recherche des signes du vacillement. Vibeke, bouleversante, à cette maladie qui lui fait perdre la mesure et ses enfants qu’elle aime au plus haut point, mais est incapable de le faire comme il faut, ad vitam æternam « invitée » dans cette structure familiale qui ne veut plus d’elle, inapte à ne pas faire du mal. De les protéger puisqu’elle ne parvient pas à se préserver elle-même. La manière dont ce drame les isole du restant du monde, qui ne peut comprendre.

On ne dira pas plus de ce superbe film qu’il faut voir pour en ressentir la lente mutation, instable et beau comme ses personnages. La salle de bal se vide après les cris. Les gens normaux, les gens qui ne sont pas blessés sont sortis. Il ne subsiste qu’eux trois. Et le silence, vide et plein de tout ce qui a été trop vécu et pas vécu. Il n’y a pas de monstres. Juste des humains qui luttent. Contre la maladie, les défaillances. Ce qui n’empêche pas la douleur qu’elle engendre et provoquera encore et encore. Parvenir à rendre palpable, cela fait de the Guest un film admirable, qui mérite largement sa haute récompense.

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