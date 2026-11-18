« Qu’est-ce que vous faites dans mon marasme ?! »

Il y a quelques années, dans un aparté sur Dan O’Bannon et ses scénarios pour les films Dark Star et Alien, le chroniqueur vidéo Karim Debbache bricolait la notion de « déparodie », qu’il employait pour désigner ces quelques rares cas dans l’histoire de la fiction où les mécanismes de la comédie étaient patiemment retravaillés pour aboutir à de la tension et à des sursauts dramatiques, en lieu et place de gloussements et d’esclaffes. « Si je ne peux pas les faire rire, je vais les terrifier à mort, » se disait O’Bannon après la réception tiède de Dark Star, et, sans trop l’avoir prévu, il mettait le doigt sur quelque chose de très vrai, à savoir la promiscuité émotionnelle de sous-genres qu’on imagine à priori antagonistes, et la frontière, au final très fine, qu’il nous suffit de traverser pour passer du clownesque au grotesque, du tragique à la farce, et du bouffon à l’inquiétant, ainsi qu’à l’étrange.

Le personnage de Shrek, créé par un ancien caricaturiste du New Yorker, William Steig, dans un livre pour enfants en 1990, et rendu célèbre par une série de quatre films, sortis entre 2001 et 2010, a beau être un ogre et non pas une bête industrielle et insectoïde venue de l’espace, il nous semble que son histoire elle aussi pose la question de la « déparodie », puisque les différentes œuvres de son corpus paraissent s’atténuer les unes les autres, s’adoucir entre elles et parfois même se contredire. Sous les couleurs sommaires et baveuses de Steig, le livre original Shrek ! (avec un point d’exclamation) a un côté bébête et bourrin qui n’a jamais réellement été adapté dans les dessins animés produits par DreamWorks. L’écriture de Steig baigne dans une sorte de méchanceté gamine et jubilatoire, qui colle bien à l’image qu’on peut se faire de l’auteur, c’est-à-dire celle d’un illustrateur à l’ancienne, contemporain de Roald Dahl et de Quentin Blake, fils de parents polonais immigrés dans le Bronx, et cancre rigolard assis au dernier rang, à la synagogue.

À sa sortie au tout début des années 2000, le premier film Shrek, plus « raisonné » par rapport à l’album, se retrouve donc à la fois à être une parodie des contes de fée en général, et de ce qu’ils deviennent dans les films Disney, en particulier ; et une « déparodie » de la plume de l’auteur original. Le scénario, pour tout ce qu’il est amouraché de la grossièreté propulsive du personnage (le film commence par des bains dans un marécage et des curages de cire d’oreille), prend très au sérieux son histoire d’amour avec la princesse Fiona, et nous livre celle-ci avec toutes les scènes obligatoires de la comédie romantique, à peine abimées dans une version comique : le montage sur de la musique pop, le malentendu, le mariage interrompu, etc… Cette friction, cette difficulté à faire le tri entre le premier et le second degré, elle est d’autant plus manifeste quand on s’intéresse au déroulé de la production du long-métrage, où on sent bien que le degré de sérieux et d’attachement sincère que le spectateur devait adresser à l’ogre vert, a été un réel casse-tête, et qu’il a nécessité plusieurs tentatives et tâtonnements.

Ainsi, en 1995, DreamWorks a commandé à un groupe de jeune animateurs (dont l’un des membres était le futur réalisateur J.J. Abrams) un test vidéo. Cette première monture de Shrek était plus authentiquement laide. Le personnage avait de grosses dents pourries avec des carries bien visibles, et des yeux fêtard dérangé, cernés, hallucinés. Et jusqu’en 1997, des character designerscomme Mike Ploog, Christian Bouyer, Raman Hui, et Tom Hester ont dessiné maint croquis et sculpté moult modèles d’un Shrek chevelu et roux, à l’époque où l’apparence de celui-ci devait évoquer la physicalité de Chris Farley, l’humoriste populaire qui était censé lui prêter sa voix avant son décès.

Ce préambule, sur la nature purement ou impurement parodique de la franchise Shrek, au cinéma et ailleurs, nous sert à illustrer que le processus créatif qui touche à cette saga, a toujours posé le défi aux artistes de trouver un ton juste. De fait, quand est venue l’heure d’adapter le premier film en comédie musicale à Broadway, la compositrice Jeanine Tesori et le librettiste David Lindsay-Abaire ont, à leur tour, eu la charge de doser intelligemment les proportions de gaguesque et de sérieux dans leur spectacle.

Économie de la déparodie.

C’est ici que les choses se corsent. Le résultat, mis en scène pour la première fois en décembre 2008, est à la fois une « déparodie » du film de 2001 (les tourments intérieurs de Shrek et de Fiona sont plus explicitement exprimés ; la tragédie de leurs enfances malheureuses est pointée comme telle) et une « déparodie » du livre de Steig (la scène où les parents de Shrek le chassent de chez lui, absente du film, sert d’ouverture au spectacle, mais elle est traitée sans l’irrévérence de l’album). C’est une parodie des films musicaux Disney (Fiona est plus directement un pastiche de princesse de chez cette compagnie, maintenant qu’elle chante, comme elles, une chanson sur un statu quo qui ne la satisfait pas), mais ce n’est pas une parodie des comédies musicales adaptées de Disney (de leurs versions jouées sur scène, où les animaux du Roi Lion ou du Monde de Nemo peuvent être figurés par des marionnettes ou d’imposants costumes articulés).

C’est là l’une des spécificités du médium qu’est la comédie musicale, ou plutôt, la comédie musicale « à la Broadway ». Très expressive, très propice au pantomime, la comédie musicale jouée sur un plateau dans de grandes salles doit nécessairement avoir un humour moins fin, moins subtil et moins caustique que ne peuvent l’avoir des films qui peuvent se permettre des gros plans. Plutôt que de faire un pas de côté et de chercher une autre forme d’humour, ancrée dans les références propres du théâtre (David Lindsay-Abaire se dit pourtant fan de l’œuvre de Feydeau), il semblerait que les dramaturges et les metteurs en scène choisissent plutôt la voie de la sagesse et de la prudence dramatique, préférant, à la comédie, la spectacularité technique de moments pris au sérieux (spectacularité de décors élaborés, spectacularité de chanteurs et de chanteuses parfaitement haut perchés). Il est difficile en ce sens d’être surpris, devant une comédie musicale tirée d’un film. Ce genre très précis de productions artistiques pourrait être le domaine par excellence de la « déparodie » dans la fiction. Beetlejuice, la comédie musicale, est moins drôle et plus classique que Beetlejuice le film. Bob l’Éponge, est moins drôle et plus classique que Bob l’Éponge la série. Mean Girls, la comédie musicale, est plus classique que Mean Girls le film et beaucoup moins drôle. Si ces œuvres sont appréciables, elles sont appréciables par ailleurs, en utilisant d’autres stratégies. Et pourtant, malgré cette faille, ce défaut qui le touche pareillement, Shrek, le musical, joué depuis le mois d’octobre sur la scène des Folies-Bergère, a réussi à nous surprendre !

Mis en scène par Philippe Hersen, et chorégraphié par Cain et Céline Kitsaïs, le spectacle est entièrement électrifié par les performances très énergiques de comédiens comme Alexandre Tejero, Quentin Aubert et Fantine Perrin, et surtout par celle, extrêmement galvanisante, d’Anaïs Delva. Dans le rôle de Fiona, Delva décoince les torpeurs et les mollesses qui peuvent parfois appesantir une pièce de théâtre, surtout dans sa deuxième représentation de la journée, un gris dimanche d’automne. Elle donne toute la scintillance de sa voix de cloche de cathédrale à la princesse, qui, alors, devient une sorte de machine à vibrer et vrombir, et nous rappelle qu’avant d’être un phénomène englobant et agaçant, « Libérée, délivrée » a d’abord été une chanson particulièrement bien calibrée (Delva prêtait sa voix à la Reine des Neiges dans le dessin animé éponyme, et fait une référence à ce morceau dans Shrek, le musical).

Attentive à ses partenaires de jeu, elle fait des blagues, en temps réel, sur leurs bégaiements et leurs étourderies dans le texte. Habituée aux spectacles comiques (elle a joué dans une version française du Spamalot des Monty Python, mise en scène par Pierre-François Martin-Laval au théâtre Bobino), ainsi qu’aux films parodiques (elle a fait une apparition dans le film Alad’2, qui lui a valu d’être évincé de la suite de La Reine des Neiges), Delva nous parait être une sorte de technicienne de l’humour qui réhausse non seulement, scène à scène, la qualité du spectacle, et invite les autres chanteurs à se décomplexer pareil qu’elle ; mais qui l’inscrit en plus dans un panorama plus large de comédies et de bouffoneries au théâtre. Shrek, le musical, parvient donc à être à la fois une « déparodie » du film, une « déparodie » du livre, et surtout, une belle parodie des contes de fée, preuve à l’appui son actrice la plus talentueuse, qui est en train de devenir, pièce par pièce, clin d’œil par clin d’œil, une sorte d’experte en ce sujet.

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