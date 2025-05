Cannes 2025 (Un certain regard) — Hubert Charuel – « Météors »

« Météors » de Hubert Charuel : l’amitié comme dernière lumière

Avec Météors, présenté dans la section Un Certain Regard du Festival de Cannes 2025, Hubert Charuel (Petit paysan) signe un drame social poignant sur l’amitié masculine, la dépendance et les désillusions d’une jeunesse en marge. Porté par les performances remarquables de Paul Kircher, qui crève l’écran, et Idir Azougli, le film explore la relation complexe entre deux amis confrontés à leurs démons intérieurs dans une France rurale oubliée, celle de la « diagonale du vide » (ou presque). Plus que cela, le film explore le rapport à la vérité des relations qui se dévoile lorsque les addictions tombent ce qui en fait un film d’enquête sur la nature des liens tissés.

© Pyramide Distribution

Mika (Paul Kircher) et Daniel (Idir Azougli) vivent dans une petite ville de la Haute-Marne, où les perspectives d’avenir sont très limitées. Leur quotidien est rythmé par des petits boulots, des soirées arrosées et des rêves d’évasion irréalistes. Lorsque l’un de leurs plans tourne mal, ils se retrouvent confrontés à la justice et doivent prouver leur volonté de changer. Engagés sur un chantier de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, leur amitié est mise à rude épreuve face aux défis de la vie adulte et à un rude travail sur soi.

Le film dépeint avec justesse la dynamique entre Mika et Daniel, deux amis liés par une complicité profonde autour du sauvetage des animaux mais fragilisée par leurs choix de vie peu réalistes. Mika, plus réfléchi, tente de se responsabiliser, tandis que Daniel, en proie à l’alcoolisme, peine à sortir de ses travers. Leur relation est le cœur du récit, illustrant les tensions entre soutien inconditionnel et nécessité de prendre ses distances pour se préserver. La relation révèle également sa vraie nature au fil du film montrant la complexité des relations intimes fondées sur le soutien.

© Pyramide Distribution

Paul Kircher incarne Mika avec une retenue émotive, exprimant les doutes et les espoirs d’un jeune homme en quête de sens. Idir Azougli, quant à lui, offre une performance intense en Daniel, oscillant entre charme désinvolte et vulnérabilité profonde. Leur alchimie à l’écran rend leur amitié d’autant plus crédible et touchante.

Charuel ancre son récit dans une France périphérique, marquée par le déclin industriel et l’isolement social. La photographie capture la grisaille des paysages, renforçant le sentiment d’étouffement ressenti par les protagonistes. Le choix du chantier nucléaire comme décor symbolise les dangers invisibles qui menacent ces vies en suspens.

© Pyramide Distribution

Météors interroge la place des jeunes dans une société qui semble les avoir oubliés. Entre rêves d’ailleurs et réalités implacables, le film explore les mécanismes de l’échec et les tentatives de rédemption. Charuel offre un regard empathique sur une génération en quête de repères, sans jamais tomber dans le misérabilisme.

Avec Météors, Hubert Charuel confirme son talent pour dépeindre les marges de la société avec une humanité et une acuité sidérantes. Ce drame intimiste, porté par des interprétations sincères et une mise en scène maîtrisée, offre une plongée bouleversante dans l’amitié, la dépendance et les espoirs déçus. Un film qui résonne longtemps après la projection.

