François Lazarevitch est un habitué des répertoire oubliés. Le voilà qui ravive deux siècles de musique anglaise, aux sources populaires, bien souvent familières.

Cet album s’inscrit dans la filiation de Forever Fortune (2012), et s’appuie sur le recueil de John Playford (1651). La remarquable résilience de ses danses, contredanses et autres ballades doit beaucoup à la qualité d’interprétation des Musiciens de Saint Julien. Par-delà les scansions des jigs et des ayres, c’est la mélodie, et la poésie des pièces qui séduit.

Parmi les seize morceaux proposés, des œuvres de Purcell et d’anonymes reconnus. Standards (“Drive the Cold Winter Away”) ou trouvailles (“Emperor of the Moon”) donnent un riche aperçu de l’univers esthétique des XVI et XVIIe siècles musicaux d’une très Grande-Bretagne aux accents écossais et irlandais…

Si l’album fait la part belle à des pièces particulièrement rythmées et puissantes, le très beau “Sefauchi’s Farewellleur” offre un savoureux contrepoint, magnifiquement servi par la viole, le luth et la flûte.

Rodée aux jeux de l’éclectisme esthétique, la chanteuse Fiona McGown aborde ce répertoire pour la première fois : elle en maîtrise déjà les arcanes.

Si vous ne l’avez pas encore fait, précipitez vous sur cet album paru au début de l’année. Un must pour se consoler du Brexit !

The Queen’s Delight (English Songs and Country Dances of the 17th and 18th Centuries)

Les Musiciens de Saint-Julien, François Lazarevitch. CD sorti chez Alpha

