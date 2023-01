Keiji Haino, légende du rock psyché-underground japonais depuis le début des années 70, l’américain Jim O’Rourke, génie protéiforme entre la culture pop et la musique savante (qui a cependant complètement tourné le dos à la culture pop depuis une quinzaine d’années et sa retraite au Japon), et l’australien Oren Ambarchi, musicien très actif de la scène free-ambient-impro-rock : ces trois musiciens hors du commun ont formé un trio en 2009, et en sont aujourd’hui à leur onzième livraison, sortie récemment sur le label Black Truffle (créé par Ambarchi) et sobrement nommée Caught In The Dilemma Of Being Made To Choose » This Makes The Modesty Which Should Never Been Closed Off Itself Continue To Ask Itself: « Ready Or Not? » (la forme longue et plutôt hermétique des titres est une habitude de Keiji Haino)

La première trace enregistrée de ce trio, déjà pour Black Truffle, était un concert de musique entièrement improvisée au Super Deluxe à Tokyo. Le choix de l’improvisation et du lieu (le Super Deluxe) vont servir de guide pour les dix autres enregistrements qui suivront (Haino et O’Rourke sont résidents tous deux à Tokyo et n’aiment plus trop voyager).

Ce trio expose le plus souvent Haino en guitariste-chanteur, O’Rourke en bassiste et Ambarchi en batteur. Mais ces 3 artistes insituables sont multi-instrumentistes (ils savent vraiment jouer de tout, et peuvent faire toutes les permutations possibles) et ne sauraient se contenter de bégayer leur expérience en un énième power trio. La trinité guitare-basse-batterie est volontiers bousculée dans son statut paradigmatique, tant par une panoplie instrumentale très variée, étendue entre des instruments acoustiques parfois anciens et les sirènes de la lutherie électronique contemporaine, que par le contenu musical qui prend sa source et trouve son expression très loin des gimmicks et autres démonstrations de force et de dextérité fréquemment exhibées dans ce type de formule.

Ce dernier opus est un copieux double-vinyle (très belle réalisation graphique de Lasse Marhaug), uniquement disponible sous ce format. Quatre faces pour quatre morceaux d’environ une vingtaine de minutes chacun, entièrement créés in situ. La face A, exceptionnellement, a été enregistrée non pas à Tokyo (comme le sont les 3 autres), mais à NY en sept. 2021. Haino et Ambarchi sont armés de diverses percussions, plutôt métalliques (gongs et cloches), tandis que O’Rourke triture des fréquences électroniques, pour une plage qui installent un climat assez inouï, entre des envolées aériennes nées d’un Bali imaginaire et les fracas d’un pandémonium souterrain. L’affaire est sérieuse dès l’ouverture, et toute velléité commerciale définitivement piétinée.

La face B n’apportera aucun réconfort pour les oreilles en quête de quiétude et de volupté. Haino commence à la batterie, discontinue et erratique, totalement non conventionnelle, portée par les nappes des claviers (orgue Hammond) puis la basse de O’Rourke, et les résonances de la guitare de Ambarchi. Apparition surnaturelle de la voix de Haino en milieu de morceau, des mots en japonais et en anglais (c’est rare), qui s’empare alors de sa Gibson pour une entrée absolument déchirante dont il a le secret (son ampli va sûrement jusqu’à 12, mais ce n’est pas une explication suffisante). On pense à une sorte de croisement entre un Krautrock très caverneux et une musique post-psyché-industrielle, venu d’un temps moins confiant en l’avenir que pouvaient l’être les années 70, et qui se serait fait sévèrement chahuté par un Xenakis revenu d’une soirée très décadente à l’Ircam.

Le trio retrouve sa disposition canonique guitare-basse-batterie pour la face C, un morceau en 2 parties qui célèbre le style rock-psyché-ambient, lent et tumultueuse balade sonique pour la partie 1, échappée plus furieuse pour la partie 2, un genre qu’a incarné de manière radicale et inoubliable le groupe Fushitsusha, mythique trio de la scène japonaise underground, dont Haino est le nerf central, depuis la fin des années 70 jusqu’aux années 2000. Rien de très surprenant, car ce trio a aussi développé assez largement cette tendance dans les disques précédents, mais c’est toujours aussi puissant et inspiré, et on rêverait tellement de subir un tel traitement sonore dans une salle de concert…

Pour clore cette généreuse double galette, la face D s’ouvre sur un merveilleux climat tamisé d’orgue Hammond (O’Rourke), très énigmatique et assez psychédélique. Mais là encore, cette relative harmonie est vite reléguée à l’état de souvenir, balayé par de puissantes déflagrations de Haino à la guitare et au chant, telles des éclairs fendant un ciel chargé. L’orage approche avec la batterie de Ambarchi, et le groupe, dans cette formule guitare-voix-Hammond-batterie, déchaine les éléments en une véritable tempête sonique faisant table rase, laissant à l’auditeur à ses horizons perdus, mais tout de même avec le sentiment gratifiant d’avoir entendu un grand moment de musique lors de ces 4 faces.

Avant ce remarquable 11ème double-album, le trio avait publié en 2021 toujours sur Black Truffle un LP simple, uniquement en vinyle également (toujours un très bel objet graphique réalisé par Lasse Marhaug), et au titre à peine plus sybillin : Each side has a depth of 5 seconds…A polka dot pattern in horizontal array…A flickering that moves vertically.

On y revient brièvement : c’est la réalisation la plus atmosphérique de ce groupe, la plus flottante et débarrassée de toute structure rythmique. Une manière de dire que la musique est autre chose avant d’être une combinaison des paramètres classiques que sont une mélodie, des notes, un rythme, une harmonie, autre chose à la fois plus lointain, primitif, et tellement plus présent. C’est avant tout du son. O’Rourke n’y joue que d’un synthétiseur, Ambarchi d’une pedal steel et d’électronique, et le chamane Haino officie sur une boîte à rythme, des potards électroniques et une suona, instrument chinois ancien à anche double (sorte de hautbois). Une musique proche de certaines réalisations passées de Haino, sur le label PSF notamment, en solo (version électronique analogique, theremin, également vielle à roue) ou accompagné (on pense au collectif Nijiumu), qui ont livré de très grands moments d’égarement sonore.

Souhaitons longue vie à ce groupe si ses créations sont toujours aussi réjouissantes, et fasse que les programmateurs des salles de concerts ici et ailleurs… euh, vous savez quoi !

Caught In The Dilemma Of Being Made To Choose » This Makes The Modesty Which Should Never Been Closed Off Itself Continue To Ask Itself: « Ready Or Not? » (Black Truffle, 2022, distrib. Metamkine)

Et retour rapide sur le précédent :

Each side has a depth of 5 seconds…A polka dot pattern in horizontal array…A flickering that moves vertically (Black Truffle, 2021, distrib. Metamkine)

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).