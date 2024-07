Takayuki Hirao – « Pompo The Cinephile »

Nouveauté parmi les plus intéressantes de cet été, Pompo The Cinephile est le quatrième long-métrage d’animation du japonais Takayuki Hirao et le premier film de celui-ci à sortir en France.

À Nyallywood, la jeune Joel D. Pomponette, surnommée Pompo, produit des séries B au succès considérable. Lorsque l’envie lui vient de produire un film d’auteur, elle en confie la réalisation à Gene, son assistant, qui rêve depuis toujours d’être cinéaste.

Adapté du manga Pompo : The Cinéphile, le film s’appuie sur une intrigue simple, oscillant entre des détails saisissants de réalisme – notamment en ce qui concerne les rouages d’une carrière ou les aléas d’un tournage – et de grandes lignes nettement plus idylliques (voire fantasmatiques) dans leur représentation du monde du cinéma, afin de proposer un spectacle résolument méta et candide, entièrement mû par sa mise en scène.

Cette dernière déploie en effet tous les trésors d’inventivité possibles et imaginables (animation expressionniste, imagerie foisonnante, références culturelles, montage, musique, gags…) afin de faire de chaque scène un grand moment de spectacle : la moindre réplique y est ainsi prétexte à une illustration aux proportions épiques que renforcent un rythme soutenu et un exceptionnel sens du timing comique.

Assumant pleinement sa volonté d’offrir un divertissement tous publics – ce que facilitent largement les références culturelles internationales, notamment liées à l’âge d’or hollywoodien, qui le nourrissent – Pompo The Cinephile brille également par la sincérité avec laquelle il rend hommage aux films en tant que vecteurs d’émotion – qu’il s’agisse de productions d’art et d’essai ou de séries B – mais aussi au cinéma en tant que métier synonyme de passion (le film tout entier, non content de traiter les enjeux humains et financiers de la création d’un film, est porté par la question purement philosophique « pourquoi faire du cinéma ? »), pour un résultat visuellement irréprochable, foncièrement pop et profondément cinématographique.

Candide et existentiel, exigeant et rassembleur… Pompo The Cinephile est un grand divertissement doublé d’une splendide déclaration d’amour au septième art.

Articles similaires

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).