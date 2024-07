Premier film du réalisateur australien Matt Vesely, Monolith surprend, fascine et nous fait cogiter longtemps après sa vision. Thriller de science-fiction mâtiné de drame psychologique, il bouscule le spectateur et les genres en même temps. Ce film est à la fois minimaliste et métaphysique. Une expérience quasi physique dont on ne sort pas indemne.

A l’instar de son héroïne, une journaliste en disgrâce qui tente un nouveau départ en se tournant vers le podcast d’investigation. Alors qu’elle lance une série ‘Beyond Believable”, elle va se retrouver confrontée à ses propres zones d’ombres, Tout part d’un étrange artefact, une sorte de brique noire qui pourrait être lié à une conspiration…

Le monolithe correspond à la fois à cette brique mystérieuse et surtout à une vision monolithique de la vérité, plus exactement de la réalité. A ce sujet, le cinéaste suggère que

La vérité n’est plus le grand monolithe qui sous- tend le monde – c’est le pouvoir qui l’est. Il en a d’ailleurs peut-être toujours été ainsi. Le monde est sur un fil du rasoir. Pour aller de l’avant, il faudra peut-être tout brûler.

C’est en cela que le film est passionnant car il explore les multiples strates de notre perception. Cette exploration s’avère terrifiante car universelle. De même que la journaliste revisite sa propre histoire, nous spectateurs, sommes mis face à nos peurs les plus basiques et profondes. MONOLITH est un film à plusieurs niveaux de lecture comme la réalité qu’il interroge : où commencent nos fantasmes et où finit la véracité ?Qui raconte l’histoire et détient ainsi un pouvoir via sa narration ? C’est l’enjeu initial de cette brillante ambitieuse journaliste qui nous propose de nous raconter une histoire jusqu’à elle-même être dépassée par son récit.

Lilly Sullivan, découverte en Miranda dans l’adaptation en série de Pique-nique à Hanging Rock est admirable dans ce film claustrophobe, oscillant entre obstination et terreur.

Tourné en un temps record et avec un budget minimal, Monolith est le fruit de la rencontre heureuse de Matt Vesely avec sa scénariste inspirée Lucy Campbell et d’une productrice passionnée, Bettina Hamilton . Celle-ci confirme:

MONOLITH est né de notre amour commun pour la science-fiction et d’une réflexion sur la manière de raconter une histoire divertissante avec un micro-budget.

Jouant sur un « less is more » sophistiqué, Monolith est comme une relecture 2.0 de la série culte La Quatrième Dimension. La voix off du présentateur de la série des années 60 nous invitait à voyager dans

Une dimension inconnue de l’Homme. Une dimension faite non seulement de paysages et de sons, mais surtout d’esprit. Une dimension sans espace, ni temps, mais infinie. C’est un voyage dans une contrée dont la seule frontière est notre imagination. Un voyage dans les ténèbres. Un voyage au bout de la peur, au tréfonds de nous-même. Un voyage dans la Quatrième dimension !

Monolith nous convie assurément à ce type de voyage

