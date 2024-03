Nouveauté des Films du Whippet, Les fées sorcières est un programme de courts-métrages ludique et inventif, visible dès l’âge de 4 ans.

Les quatre histoires muettes de ce programme relatent les aventures de deux fées et deux sorcières découvrant le monde et apprenant au contact des autres la valeur de l’amitié, de l’empathie et de l’amour du prochain.

Pensé selon les codes du conte moral, chacun de ces films offre également un regard rafraîchissant sur le genre « merveilleux » dans lequel il s’inscrit, n’hésitant pas selon les cas, à employer les archétypes des fées ou des sorcières afin de traiter des sujets tels que la différence ou la solitude, ou encore à mélanger les éléments caractéristiques des contes de fées à des marqueurs spatio-temporels modernes (qu’il s’agisse de moyens technologiques ou d’une ambiance musicale électronique et festive) pour un effet tour-à-tout comique et onirique.

Fruit du mélange de créations visuelles et sonores aussi différentes que soignées, ce programme – allant d’une imagerie 2D pleine de couleurs à une 3D plus expérimentale, en passant par de l’animation en papier découpé – constitue donc une proposition forte, à-même d’offrir aux spectateurs de tous âges un bouquet de films original et constructif, comportant son lot de traits d’humour et de scènes touchantes – et ce quel que soit l’âge du spectateur – le tout avec à chaque fois la garantie d’un happy end.

Entre divertissement familial et poésie, un programme parfait pour éveiller les plus jeunes à la diversité esthétique.

