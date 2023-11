L’éditeur courageux Artus films poursuit l’exhumation de raretés tchèques proposées dans des masters de qualité avec trois petits classiques des années 60/70, Marketa Lazarova et La Vallée des abeilles de Franticek Vlacil et le très beau Morgiana de Juraj Herz. Ce dernier, adaptation libre de Jesse et Morgiana de Alexandre Grine, ne dévoile pas ses trésors de prime abord. Le postulat de départ, somme tout très classique, voir empesé dans des clichés romanesques, ne révolutionne en rien le genre fantastique.

Se sentant défavorisée suite à l’héritage de leur père, Viktoria, tenancière d’une maison close jadis luxueuse, lieu de débauche raffiné, décide d’empoissonner sa sœur, la vertueuse Klara. Dans un jeu de miroir hallucinatoire, Viktoria va se retrouver face à ses propres délires schizophréniques. Juraj Herz, célébré pour l’incroyable L’Incinérateur de cadavre, s’empare d’un sujet maintes fois traité au cinéma, pour l’emmener vers des territoires plus oniriques et psychédéliques, triturant une base de film noir, transcendé par la beauté visuelle de l’ensemble. Le thème du double et de la gémellité n’est pas neuf. Brian De palma avec Sœurs de sang, Robert Siodmak avec Double Énigme ou encore David Cronenberg avec Faux-Semblants l’ont abordé par des approches très personnels, mais il a rarement été traité sous un angle aussi irréel et vaporeux, prenant une grande distance avec tout ce qui serait de l’ordre du psychologique, préférant s’ancrer dans un univers symbolique et allégorique. Les deux sœurs jumelles sont prosaïquement les deux faces d’une même personnalité, l’ombre et la lumière, le bien et le mal, sans aucune nuance, comme dans un conte de fée pour adultes. Elles sont assimilées à des figurines figées, plus spécifiquement à des poupées au sens propre comme au figuré. D’ailleurs, l’une des poupées aperçues dans le film est la copie conforme en miniature de Viktoria. A l’origine, l’épilogue se terminait par un twist, révélant les deux sœurs comme une seule et même personne. Cette pirouette narrative a attiré les foudres de la censure pour une raison d’ordre politique ; Le régime communiste au début des années 70 dans les pays de l’est ne reconnaissait pas la schizophrénie comme une maladie mentale, ne pouvant ainsi nullement l’identifier au sein d’une œuvre d’art quelle qu’elle soit. Les autorités ont exigé une fin beaucoup plus conventionnelle. Ce changement de direction, compromis pour un mieux, ne modifie en rien la perception que l’on peut en avoir, la métaphore du double restant fortement présente dans le récit, peut-être de manière plus subtile en abordant le cas de deux personnages distincts.

La mise en scène, très singulière, adopte à plusieurs reprises le point de vue du chat de Klara, qui porte donc le nom du film, Morgiana, hommage appuyé à la nouvelle d’Edgar Allan Poe. De ce fait, tout le film peut-être envisager comme un récit déformé perçu à travers le regard d’un félin observant les agissements farfelus des humains prêts à sombrer dans la folie pour des histoires d’argent et de jalousie. La mort à travers les yeux d’un chat pourrait faire office de titre alternatif s’il n’était déjà pas pris par un film de Antonio Margheriti. Le film baigne – c’est le cas de le dire – aussi dans une atmosphère aqueuse entre la mer proche, le nombreux verre d’eau ou de lait et les bains, appréhendée comme une menace symbolique, qui assit définitivement l’ubiquité du chat, bien connu pour son rejet physique de l’eau.

La caméra de Juraj Herz, mobile, très agile pourrait-on dire à la manière d’un animal se déplaçant entre les meubles et les objets, multiplie les grands angles et mouvements subjectifs, créant ainsi une ambiance étrange, morbide et envoutante. La photographie volontairement terne est régulièrement maltraitée par des irruptions de couleurs très agressives, comme le rouge vif de la robe de Viktoria. Filmé dans un beau format carré, accentuant un sentiment oppressant d’étouffement, de monde clos replié sur lui-même, Morgiana, qui navigue entre le film d’horreur intime et le thriller onirique, mérite d’être redécouvert à l’image des autres films d’un réalisateur atypique, dont la filmographie demeure encore méconnue. Il signa deux épisodes de Maigret avec Bruno Crémer mais aussi quelques classiques du merveilleux comme Le 9ème cœur et La Belle et la bête, rares titres édités également en Blu-Ray, respectivement par Artus et ESC. Enfin, le film est remarquablement interprété par Iva Janzurová, véritable star en Tchécoslovaquie, avec plus de 200 apparitions à son actif. Par contre elle est totalement inconnue en France, étant visiblement restée attachée à la production locale.

Le Blu-Ray est accompagné d’une présentation éclairante du film et du réalisateur par Christian Lucas ainsi que d’un court métrage, Noapte, réalisé par les élèves de l’IUT audiovisuel de Béziers. Les plus attentifs – et connaisseurs- auront peut-être reconnu le décor intérieur et extérieur, le Château H, lieu magique situé près de Toulouse, où sont régulièrement organisés des expos, concerts projection, performances avec des invités de marques.

